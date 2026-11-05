Más inspecciones, menos burocracia y más seguridad peatonal: la ‘nueva ordenanza’ de las terrazas de Salamanca

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves, 5 de noviembre, la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en terrenos de uso público para establecer mejoras en el espacio disponible para los peatones, una medida que persigue facilitar el uso de las personas en las diferentes calles de Salamanca, especialmente del centro histórico, mejorando también la accesibilidad en el conjunto de las vías.

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Según han destacado desde el propio Ayuntamiento de Salamanca, también se quiere facilitar el acceso a los establecimientos para así tener “más orden y armonía visual, procurando más espacio para los viandantes y facilitando el acceso a los comercios y la visibilidad de sus escaparates”.

Como explicó SALAMANCA24HORAS, habrá un nuevo modelo de veladores, en los que podrán tener como máximo 1,16 metros cuadrados o un metro cuadrado de ocupación, frente a los actuales que tenía la posibilidad de llegar a tener 2,75 o 2,35 metros cuadrados. De este modo, se ha buscado liberar más espacio para los peatones.

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En el caso de que dos establecimientosmsoliciten un mismo espacio, la elección se tendrá en cuenta en función de criterios de objetividad, igualdad, publicidad, transparencia y concurrencia.

De cara a proteger el casco histórico, a la hora de situar las terrazas se tendrán en cuenta diferentes factores, entre ellos ubicación, diseño, materiales, colores, publicidad y mobiliario para preservar el patrimonio histórico y arquitectónico. Por otro lado, se simplificará el trámite de solicitud de terrazas, por lo que habrá menos burocracia. Por otro lado, las autorizaciones serán temporales, pudiendo revocarse en el caso de interés público sin garantizar su renovación.

De cara a la salubridad de los lugares, los establecimiento tendrá que mantener en condiciones adecuadas las terrazas, además de garantizar la accesibilidad y la seguridad, con itinerarios bien establecidos para los peatones, con accesos a los edificios públicos, dejando libres la vías de emergencias y garantizando la movilidad personal. Además, se reforzarán las inspecciones y sanciones para evitar ocupaciones no autorizadas o futuros incumplimientos.

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