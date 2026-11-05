Salamanca aprueba por unanimidad el nuevo Reglamento de Instalaciones Deportivas Municipales para reforzar la seguridad y regular su utilización

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado el Reglamento de Uso de Instalaciones Deportivas Municipales, una nueva normativa que establece un marco común para regular el funcionamiento, la utilización y la convivencia en los espacios deportivos de titularidad municipal. El texto pretende reforzar la seguridad de los usuarios, prevenir comportamientos incívicos y garantizar un uso ordenado, accesible e inclusivo de estas instalaciones.

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La aprobación culmina un proceso iniciado el 10 de octubre de 2025, cuando el Pleno dio luz verde por unanimidad a la elaboración del documento. Durante 2026, el Ayuntamiento ha trabajado en su redacción con la participación de clubes deportivos, federaciones, asociaciones, usuarios y representantes de los distintos grupos políticos municipales.

Uno de los principales objetivos del Reglamento es establecer criterios homogéneos para todas las instalaciones, especialmente ante la preocupación por los episodios de violencia y las conductas contrarias a la convivencia vinculadas a la práctica deportiva. La normativa presta especial atención a la protección de los menores y al papel de las instalaciones deportivas como espacios de integración, participación ciudadana y cohesión social.

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Un marco común de derechos, obligaciones y sanciones El nuevo Reglamento se estructura en un título preliminar y cuatro títulos específicos que regulan los distintos ámbitos de utilización de las instalaciones municipales.

Entre sus principales novedades: la regulación de los derechos y obligaciones de los usuarios, las condiciones de acceso, los aforos, las normas de comportamiento y las responsabilidades derivadas del uso de los espacios. También contempla aspectos relacionados con los vestuarios, las taquillas, la publicidad, la presencia de medios de comunicación y la captación de imágenes.

Asimismo, establece un sistema de autorizaciones que diferencia entre usos puntuales, recurrentes y extraordinarios, además de regular el acceso de entidades deportivas y espectadores. El documento incorpora criterios objetivos para la adjudicación de estos permisos y contempla distintas modalidades de gestión de las instalaciones, tanto directa como indirecta o participada.

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Otro de los aspectos relevantes es el régimen sancionador, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con sus correspondientes sanciones. Además, introduce un sistema de reparación de daños para que los responsables de deteriorar las instalaciones asuman las consecuencias de sus actuaciones. Todo ello deberá ajustarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y audiencia.

Aplicación a todos los espacios deportivos municipales La normativa también establece disposiciones específicas para cada tipo de instalación, adaptadas a sus características y necesidades de funcionamiento. Su ámbito de aplicación comprende campos de fútbol, pabellones, salas deportivas, vestuarios, pistas exteriores, pistas de atletismo y piscinas municipales.