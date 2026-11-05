Un investigador salmantino logra que cuatro abejorros sean declarados especies “en peligro de extinción”

Un investigador salmantino alcanza el hito de que cuatro abejorros sean reconocidos y declarados, por primera vez, como especies con la categoría de “peligro de extinción”.
Félix Torres lleva más de cincuenta años asentado en la capital del Tormes, motivo por el que, aunque nació en tierras manchegas ya se considera de aquí. Es entomólogo y profesor de biología de la Universidad de Salamanca en el área de Zoología y sus muchos años de trabajo son ahora noticia tras una propuesta de TRAGSATEC que se remonta a hace cuatro años.
El Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) ha incorporado recientemente a seis especies, cuatro de himenópteros y dos de dípteros.
Bombus confusus (abejorro confuso), Bombus cullumanus (abejorro de Cullum), Bombus gerstaeckeri (abejorro de los acónitos) y Bombus inexspectatus (abejorro inesperado) son las cuatro especies de abejorros que han sido catalogadas “en peligro de extinción”.
Esta incorporación ha sido gracias al trabajo de Félix Torres, miembro de la USAL, y de Concepción Ornosa, de la Universidad Complutense de Madrid. Según relata Torres, estas especies estaban ya incluidas en el Libro Rojo de los invertebrados amenazados de España.
“Teníamos claro que eran estos cuatro abejorros. Ha sido un proceso de búsqueda de datos y una pelea, pero lo más importante es que hemos abierto la puerta a esa inclusión, porque los invertebrados no contaban en estos listados, salvo casos muy llamativos, y esta inclusión ha supuesto eso, abrir la puerta a algo más allá de grandes vertebrados de pelo y pluma como el lince o el águila imperial, que requieren, por supuesto, de esta protección, pero que queremos también que la administración preste más importancia a estos pequeños invertebrados”, afirma.