La Universidad de Salamanca reúne a representantes de 11 países en el Salamanca Forum 2026

La Universidad de Salamanca ha inaugurado este miércoles el Salamanca Forum 2026, un encuentro internacional que reúne durante tres días a representantes universitarios de Europa, América, Asia y África para debatir sobre los principales retos de la sociedad actual y el futuro de la educación superior.

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Uno de los actos destacados ha sido la entrega de la medalla ‘Escuela de Salamanca para la Internacionalización’ a 16 representantes de universidades de once países, en reconocimiento a su compromiso con la cooperación académica internacional.

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha presidido la ceremonia y ha destacado que estas distinciones recuerdan a los maestros del siglo XVI que “pensaron desde estas aulas el mundo entero”.

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Además, durante el acto se han firmado cinco convenios marco con la Universidad Católica de Manizales (Colombia), la Universidad Al Qasimia (Emiratos Árabes Unidos), la Universidad Politécnica del Perú, la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) y la Fundación Gaias Europa de la Comunitat Valenciana.