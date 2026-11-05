El PSOE de Salamanca arropa la huelga docente: "Al Partido Popular parece que le molesta la educación pública”

El pasado miércoles 4 de noviembre, el 25% del profesorado de Castilla y León decidió no acudir a las aulas y secundar la huelga convocada por los sindicatos UGT y CCOO con el objetivo de alzar la voz por sus derechos y reivindicaciones.

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En concreto, esta huelga, que trajo consigo manifestaciones a lo largo de la comunidad como la llevada a cabo en torno a las 19:00 horas en el centro de Salamanca, tiene la meta de conseguir un conjunto de medidas que se llevan persiguiendo desde hace años. En este sentido, desde los sindicatos manifestaron que están “hartos del ninguneo del Gobierno y de la Junta hacia la escuela pública”.

Ante este hartazgo de la comunidad docente, el PSOE de Salamanca ha celebrado este jueves 5 de noviembre a las 10:00 horas una comparecencia en la que se ha llevado a cabo una valoración personal sobre la situación de la educación en la provincia del Tormes.

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“Castilla y León lleva muchos años sin experimentar mejoras en la distribución salarial educativa, además de ser una de las comunidades en las que el trabajo de los maestros y docentes está peor pagado”. Con estas declaraciones, Carlos Fernández Chanca, cabeza de lista al Senado por el PSOE de Salamanca, ha sintetizado su intervención. Una intervención que ha comenzado con el agradecimiento hacia los sindicatos, que, según apunta, “han hecho un papel importante en la lucha por unas reivindicaciones muy justas”.

Entre estas reivindicaciones se encuentra la mejora de salarios, la mejora de las ratios, la mejora de las estructuras educativas y el cumplimiento a la cuenta de los acuerdos firmados. “Creo que frente a esta situación es importante la reivindicación y es importante poner en valor algo tan importante como la educación de nuestros hijos”, apunta Fernández Chanca.

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Además, en relación a las medidas propulsadas por el Gobierno de España en términos de educación, ha apuntado el incremento del 80% en materia de becas desde el año 2018. En este sentido, ha añadido que “la igualdad de oportunidades se consigue con una educación pública fuerte, con unas becas suficientes y con una Formación Profesional ligada al territorio y ligada a la economía”.

En este sentido, David Serrada, cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Salamanca asegura que estas ayudas en una provincia como Salamanca “impactan muchísimo”: “El curso anterior ha habido 3.200 alumnos de enseñanzas universitarias que se han beneficiado de las becas”, concluye, aclarando que esta cifra se traduce en una inversión de siete millones de euros.

“Al Partido Popular parece que le molesta la educación pública” Siguiendo con las necesidades de la provincia, Fernández Chanca ha asegurado que el PSOE ha llevado “por enésima vez a las Cortes la necesidad urgente” de implementar Bachillerato en los centros educativos, en los institutos, tanto de la zona de la Sierra de Francia como en la zona de Ledesma.

En este sentido, añade que es necesaria una solución a los alumnos que tienen que movilizarse y desplazarse a otros centros educativos; además de incluir una Formación Profesional vinculada al territorio: “En zonas como el Campo Charro es muy importante que haya formaciones vinculadas a materias que tienen mucho que ver también para combatir la despoblación”.