La ‘nueva ordenanza’ de Salamanca dará más peso al tamaño del bar para repartir las terrazas e incluirá mesas altas

El Ayuntamiento de Salamanca plantea modificar los criterios que se aplican para repartir el espacio público destinado a las terrazas cuando varios establecimientos hosteleros quieren instalarse en una misma zona. Se trata de uno de los nuevos aspectos que contempla la renovación de la ordenanza municipal para la instalación de terrazas que sustituirá a las dos existentes y que busca dar un mayor espacio al peatón.

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Entre las novedades que se presentan en este nuevo reglamento, que será sometido a debate en la sesión de este miércoles de la Comisión de Policía, Tráfico y Transportes antes de completarse su tramitación municipal, destacan, también, la introducción de nuevo veladores más reducidos, así como la posibilidad de colocar mesas altas.

Todo ello con el objetivo, según la información del Ayuntamiento de Salamanca, de llegar a un marco común para que hosteleros, vecinos y visitantes puedan seguir conviviendo en un mismo espacio de convivencia.

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La superficie del establecimiento, el criterio con más peso El nuevo texto de la ordenanza cuenta con pocas novedades, puesto que solo se realizará la unificación de las dos existentes. Sin embargo, sí cuenta con algunos cambios a tener en cuenta si llegan a aprobarse.

Uno de ellos es la modificación del sistema de puntuación que se utiliza cuando existen varias solicitudes para ocupar una misma zona de la vía pública y el espacio disponible no permite atenderlas en su totalidad.

La ordenanza vigente ya contempla una valoración numérica, pero utiliza una escala de 100 puntos y tiene en cuenta cuatro factores. Los metros de fachada del establecimiento en la zona en disputa pueden aportar hasta 45 puntos; la superficie total del local, hasta 20; la antigüedad en la explotación de la terraza, otros 20; y el valor catastral del establecimiento, los 15 restantes.

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El nuevo texto reduce la valoración a diez puntos y modifica el peso de los criterios. La superficie total del establecimiento será el factor principal, con cinco puntos; los metros de fachada en la zona donde se solicita la terraza aportarán tres puntos, y la antigüedad en la explotación de la instalación sumará dos.

De esta forma, el tamaño del establecimiento pasa a ocupar la primera posición en el sistema de reparto, por delante de la fachada y la antigüedad. Al mismo tiempo, desaparece el valor catastral como elemento de valoración.

La puntuación determinará el orden de los establecimientos a la hora de distribuir el espacio disponible. En caso de empate, el proyecto establece que tendrá preferencia el criterio de la antigüedad del establecimiento.

El sistema también contempla cómo se dividirá la superficie en función del número de solicitantes. Cuando sean dos los establecimientos que opten al mismo espacio, el que obtenga una puntuación mayor dispondrá del 60 % de la superficie y el segundo, del 40 %. Este reparto ya se contempla en la normativa vigente.

Si concurren tres establecimientos, la distribución prevista será del 40 % para el primero, el 30 % para el segundo y el 30 % para el tercero. En el caso de cuatro solicitantes, el reparto será del 35 %, 25 %, 20 % y 20 %, respectivamente. Si son cinco, el primero obtendrá el 30 %; el segundo y el tercero, el 20 % cada uno; y los dos restantes, el 15 % cada uno.

Para seis solicitantes, la distribución será del 25 % para el primero, del 20 % para el segundo y el tercero, del 15 % para el cuarto, del 10 % para el quinto y del 10 % para el sexto. Si concurren siete, el primero recibirá el 20 %, los cuatro siguientes el 15 % cada uno y los dos últimos el 10 % cada uno. Cuando haya ocho o más solicitudes, el espacio se dividirá a partes iguales.

El texto contempla además que, si después de aplicar los criterios quedara algún velador pendiente de asignación, tendrá preferencia para ocuparlo el establecimiento con mayor antigüedad en la explotación de la terraza. La ordenanza también permite que los titulares afectados lleguen a acuerdos sobre el reparto, siempre que los comuniquen al Ayuntamiento para su control.

Mesas altas con cuatro taburetes en un metro cuadrado La otra novedad que incorpora el proyecto es un modelo de velador pensado para aprovechar espacios más reducidos. Se trata de una mesa alta, con unas dimensiones máximas de 70 por 70 centímetros, acompañada de hasta cuatro taburetes. El conjunto no podrá superar un metro cuadrado de ocupación, con unas dimensiones máximas de 70 centímetros por 1,30 metros.

La ordenanza establece que los taburetes deberán colocarse preferentemente de dos en dos y orientados en el sentido de circulación de la calle, hacia el principio o el final de la vía. La finalidad es evitar que su disposición reduzca el espacio disponible para los peatones.

Este modelo se suma a los otros tipos de veladores contemplados en el texto. El tradicional, formado por una mesa y cuatro sillas, puede ocupar hasta 2,75 metros cuadrados. El modelo simple, otras de las novedades, contará con una mesa y dos sillas, tiene una superficie máxima de 1,16 metros cuadrados, mientras que el velador especial 1, compuesto por dos mesas y cuatro sillas, puede alcanzar los 2,35 metros cuadrados.

La incorporación de distintas modalidades permite a los establecimientos optar por una distribución adaptada a las características de cada espacio. No obstante, la inclusión de estos modelos no supone que todas las terrazas deban sustituir automáticamente sus mesas y sillas por otras de menor tamaño: las instalaciones estarán sujetas a las condiciones de la licencia y a las exigencias que establezca el Ayuntamiento.

Una única normativa para las terrazas de Salamanca El proyecto también busca acabar con la actual división normativa entre la ordenanza general de terrazas y la específica de la Plaza Mayor y las calles aledañas. La nueva regulación se aplicará, con carácter general, a las instalaciones en terrenos de uso público de todo el término municipal, salvo en aquellos emplazamientos que cuenten con disposiciones específicas.

La unificación no elimina las particularidades de las zonas históricas. El texto mantiene condiciones diferenciadas para el centro y el recinto histórico-artístico, donde el mobiliario debe ajustarse a las exigencias municipales sobre modelos, materiales y colores. Entre las restricciones recogidas figuran las relacionadas con determinados colores, los materiales plásticos y algunos tipos de toldos.

En cuanto a la distribución de las terrazas, la normativa establece que en las calles peatonales se instalará, con carácter general, una sola línea de veladores. De forma excepcional, podrán autorizarse hasta dos, siempre que exista un informe favorable de la Policía Local. En las plazas públicas y espacios libres, la ocupación no podrá superar el 50 % del espacio susceptible de explotación, una vez descontadas las zonas que deban permanecer libres. En los soportales deberá mantenerse un paso mínimo de dos metros.

Licencias anuales o de temporada La nueva ordenanza mantiene las dos modalidades temporales para las terrazas. Las autorizaciones anuales seguirán abarcando un año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, mientras que las de temporada se extenderán desde el 1 de marzo hasta el primer domingo de noviembre.

Las solicitudes deberán presentarse, como regla general, con un mes de antelación al inicio del periodo correspondiente.

No obstante, cabe recordar que la concesión de una licencia no garantizará que el establecimiento pueda mantener en futuras renovaciones la misma ubicación, superficie, horario o mobiliario, ya que estas condiciones estarán sujetas al cumplimiento de la normativa y a las necesidades de ordenación del espacio público.

El proyecto también regula la adaptación de las instalaciones que ya cuentan con autorización. Las licencias existentes se mantendrán hasta que finalice el periodo concedido, aunque el Ayuntamiento podrá requerir cambios cuando se detecten incompatibilidades con las condiciones de accesibilidad, los itinerarios de emergencia, la protección patrimonial u otras exigencias. Los plazos de adaptación dependerán de las circunstancias y de la resolución municipal.

Más espacio para los peatones y gomas obligatorias para evitar ruidos La accesibilidad constituye otro de los ejes de la propuesta. Por ello, esta ordenanza mantiene un itinerario peatonal libre de al menos 1,80 metros de anchura y 2,20 metros de altura, con carácter general junto a las fachadas y separado de las terrazas. La colocación de los veladores deberá respetar también las condiciones de seguridad y los espacios necesarios para el acceso de los servicios de emergencia.

El mobiliario tendrá que contar con autorización municipal y cumplir los requisitos técnicos que correspondan. Además, las mesas y sillas deberán disponer de elementos de goma en las patas para amortiguar los ruidos y las vibraciones, una medida que también se extiende a otros componentes de las terrazas.

Así mismo, los titulares deberán mantener delimitada la superficie autorizada y recoger la instalación al finalizar el horario de explotación. El texto fija como hora general de inicio las 08:00 horas, aunque en determinadas calles peatonales o de plataforma única con operaciones de carga y descarga el comienzo dependerá de la finalización de estas tareas.

En cuanto al cierre, el proyecto establece que entre enero y mayo y entre noviembre y diciembre las terrazas deberán haber terminado su recogida a las 00:00 horas de domingo a jueves y a la 01:30 horas las noches de viernes, sábado y vísperas de festivos. Entre junio y octubre, el cierre se retrasa hasta la 01:30 horas de domingo a jueves y las 02:30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Zonas de Interés Gastronómico Por último. el texto incorpora además un anexo específico para la posible declaración de Zonas de Interés Gastronómico, como ya sucedió en la calle Van Dyck. Para solicitar esta figura será necesario que al menos diez establecimientos hosteleros estén de acuerdo y que el ámbito incluya dos o más calles conectadas de forma ininterrumpida, con al menos uno de los establecimientos solicitantes en cada una de ellas. También se exige que ninguno de los solicitantes disponga previamente de una licencia de terraza.

En estos espacios, la Policía Local determinará la ubicación de las instalaciones, con un máximo de 28 metros cuadrados y ocho veladores por terraza. El mobiliario deberá ajustarse al modelo que establezca el Ayuntamiento para estas zonas, especialmente cuando las instalaciones se sitúen en la calzada o en espacios destinados al aparcamiento.

El horario específico previsto para estas zonas será hasta las 23:30 horas de domingo a jueves y hasta las 00:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos.