El DA2 organiza cinco talleres gratuitos para que los niños creen su primera obra de arte

El centro de arte contemporáneo DA2 de Salamanca organiza cinco talleres infantiles gratuitos bajo el título ‘¡Ya tengo mi primera obra de arte!’, dirigidos a niños de entre 6 y 12 años. Las actividades tendrán lugar los sábados 24 y 31 de octubre y 7, 14 y 21 de noviembre, de 11:30 a 13:30 horas.

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Cada taller contará con 12 plazas y estará impartido por el artista visual salmantino Marcos Tapia González. Para participar, será necesario inscribirse en la recepción del centro o llamar a los teléfonos 923 18 49 16 y 923 18 46 21.

Durante las sesiones, los participantes visitarán la exposición ‘Un viaje inventado. Recorrido por la Colección Campocerrado’, que actualmente puede verse en el DA2, para conocer cómo trabajan los artistas y qué inspira sus creaciones.

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Después, podrán experimentar con diferentes técnicas y materiales para crear sus propias obras e iniciar una colección personal. La iniciativa busca fomentar la creatividad, la imaginación y la expresión artística de los más pequeños mediante una experiencia práctica y participativa.