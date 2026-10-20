El Ayuntamiento de Salamanca y Alumni USAL celebrarán este sábado, 24 de octubre, el VI Congreso Educativo de Ajedrez, una jornada que tendrá como escenario la Torre de los Anaya y que pondrá el foco en los beneficios de esta disciplina tanto para las personas mayores como para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Publicidad Publicidad

Esta sexta edición contará con cuatro ponencias en las que diferentes especialistas analizarán las posibilidades del ajedrez como herramienta educativa, terapéutica y social, así como su contribución a la estimulación cognitiva y al bienestar a lo largo de la vida.

Uno de los principales ejes del encuentro será el papel del ajedrez en las personas mayores, especialmente por su capacidad para favorecer la actividad mental y contribuir a la prevención del deterioro cognitivo. Asimismo, se abordará la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales, profundizando en su detección y comprensión.

Publicidad Publicidad

Además, se presentarán propuestas prácticas para incorporar el ajedrez al ámbito educativo como recurso transversal, favoreciendo el desarrollo del razonamiento lógico, la memoria, la creatividad y otras habilidades cognitivas.

El congreso, dirigido por el Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez Amador González de la Nava, se enmarca en el programa de actividades del IX Festival Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno.

Torneo infantil y talleres de ajedrez para escolares La programación se completará con diferentes actividades dirigidas a los más jóvenes. El Club Deportivo Ajedrez Salamanca organizará, de forma paralela al congreso y en la misma sede, un torneo infantil y varios talleres de ajedrez destinados a niños y niñas de todas las edades y niveles de juego.

Publicidad Publicidad