Ledesma mejora la seguridad vial en la SA-300 su acceso por el barrio de los Mesones

La Junta de Castilla y León ha dado respuesta al Ayuntamiento de Ledesma con la instalación de mejoras de seguridad vial en la SA-300, a la altura del barrio de Los Mesones. Según ha explicado el consistorio ledesmino, los vecinos del barrio llevaban años pidiendo mejoras en la seguridad por el peligro de la carretera en este punto.

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Tras realizar varios estudios para dar con la solución más eficiente, ya que la vía apenas tiene arcén en este punto, la Junta acaba de instalar nueva señalización y ha limitado la velocidad en este punto. Así, los vehículos no podrán ir a más de 40 km/h al llegar a la zona y se han instalado señales verticales luminosas y un badén para que los coches reduzcan la velocidad.

Con esto se mejora la seguridad en una carretera con muchísimo tránsito de vehículos en un punto en el que atraviesa el barrio ledesmino antes de llegar a la zona del puente.