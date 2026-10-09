El granito de Golpejas, el más antiguo de la península, permitirá explorar nuevos recursos minerales

El yacimiento de minerales de Golpejas, donde se ubicaba una antigua mina al aire libre, ha servido como punto de estudio para sobre los granitos que abre diversas posibilidades de investigación sobre nuevos yacimientos. Un equipo internacional de investigación liderado por Teresa Llorens del IGME-CSIC ha desvelado la compleja historia geológica del yacimiento de Golpejas. Los resultados, publicados en la revista Ore Geology Reviews redefinen el origen y la evolución de los granitos enriquecidos en metales críticos del Macizo Ibérico y ofrecen nuevas herramientas para explorar recursos estratégicos.

Publicidad Publicidad

El trabajo demuestra que el Granito de Metales Raros de Golpejas (GRMG) se formó hace aproximadamente 340 millones de años, durante el Viseense (Carbonífero Inferior), lo que lo convierte en el granito enriquecido en niobio y tantalio más antiguo conocido del cinturón Varisco ibérico. Hasta ahora se consideraba que estos granitos estaban asociados exclusivamente a eventos magmáticos mucho más tardíos, cercanos al final de la orogenia Varisca en los que zonas de cizalla profundas en la corteza facilitaron el ascenso de estos magmas. Sin embargo, este estudio vincula la formación del GMRG a un evento extensional anterior, relacionado con una etapa de colapso gravitatorio que favoreció los procesos de fusión parcial en la corteza.

Más allá de su relevancia académica, el trabajo tiene importantes implicaciones para la búsqueda de materias primas críticas, ya que se han podido identificar varios indicadores geológicos que podrían utilizarse como criterios de exploración en el cinturón Varisco y en otras provincias geológicas comparables como la presencia de granito con turmalina: se perfila como el magma precursor del GRMG; bordes graníticos enriquecidos en mica blanca: zonas donde se concentran masivamente los minerales que contienen Nb-Ta-Sn y caolinización extrema en granitos de metales raros: un proceso de alteración que puede duplicar el contenido de Sn-Nb-Ta.

Publicidad Publicidad

Estas características podrían ayudar a localizar nuevos recursos de niobio, tantalio, estaño y litio, materias primas consideradas estratégicas para tecnologías avanzadas, almacenamiento de energía, electrónica y transición energética.

Un referente para los estudios sobre metales críticos El yacimiento de Golpejas, explotado durante el siglo XX mediante minería a cielo abierto se convierte así en un caso de referencia internacional para comprender la génesis de los granitos enriquecidos en metales raros. El modelo desarrollado a partir de Golpejas permitirá reinterpretar numerosos depósitos similares en Europa y otros segmentos del antiguo cinturón Varisco, mejorando la comprensión de los procesos responsables de la concentración natural de elementos esenciales para las tecnologías del futuro.

El estudio ha integrado cartografía geológica, petrología, geoquímica, geocronología U-Pb de alta resolución, modelización térmica y análisis mineralógicos para reconstruir la historia completa del yacimiento. Con ello se ha podido determinar que la mineralización principal de niobio, tantalio y parte del estaño se generó durante la cristalización del magma granítico hace unos 340 millones de años y que, aproximadamente hace 290 millones de años, una segunda fase hidrotermal de edad pérmica removilizó parte de estos elementos y generó vetas ricas en casiterita, montebrasita, wodginita y tapiolita. Esta diferencia temporal de más de 50 millones de años entre ambos episodios demuestra que los procesos magmáticos y los hidrotermales fueron independientes y que la mineralización de Golpejas tuvo una evolución mucho más compleja de lo previsto. Este hallazgo sugiere que muchos de los sistemas de vetas mineralizadas asociados a otros granitos de metales raros, tradicionalmente atribuidos a la evolución propia del granito, podrían estar también desvinculados de éste.

Publicidad Publicidad

Los modelos térmicos desarrollados indican que algunas partes del granito solidificaron en apenas unos años y que el conjunto del sistema quedó completamente cristalizado en menos de 210 años, un intervalo extremadamente corto en términos geológicos. Esa rápida pérdida de calor favoreció procesos de "enfriamiento químico" que provocaron la precipitación masiva de minerales portadores de niobio y tantalio. Al mismo tiempo, la exsolución de fluidos magmáticos desempeñó un papel decisivo en la redistribución de estos elementos dentro del granito.