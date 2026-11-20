El municipio de Valdelosa ha presentado en la tarde de este viernes el proyecto TRANSTOURSOCIAL, una iniciativa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

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El objetivo principal que se pretende alcanzar es "generar nuevas oportunidades de empleo, favorecer la inclusión social y promover un modelo de desarrollo rural sostenible en ambos territorios".

El proyecto se desarrollará hasta septiembre de 2028 y reunirá a entidades públicas, académicas y sociales de Castilla y León y de la región portuguesa de Trás-os-Montes, que trabajarán conjuntamente para afrontar algunos de los principales desafíos del medio rural como la despoblación, el envejecimiento de la población, las dificultades de acceso al empleo y las barreras que afectan a las personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión.

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Entre las actuaciones que hay previstas destacan: la mejora de la accesibilidad del sendero del alcornocal de Valdelosa, con la creación de itinerarios inclusivos que permitanacercar este espacio natural a personas con diferentes capacidades; la rehabilitación del Centro de Interpretación del Alcornoque de Valdelosa (CIVAL); y el desarrollo del Centro de Innovación e Inclusión Rural (CIIR) La Besana.

Además, la Universidad de Salamanca participará en el desarrollo de un laboratorio piloto de investigación artística destinado a explorar nuevas aplicaciones del corcho en el arte y el diseño, ya que TRANSTOURSOCIAL incorpora actuaciones de educación ambiental y gestión sostenible del alcornocal, prestando especial atención a la conservación del alcornoque y al aprovechamiento responsable del corcho como recurso natural y económico del territorio.

Este proyecto cuenta con un presupuesto global de 1,17 millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. Está liderado por el Ayuntamiento de Valdelosa, como beneficiario principal, y cuenta con la participación de ASPAR La Besana, la Universidad de Salamanca, la Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.