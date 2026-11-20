La visita de Santiago Abascal a Salamanca ha tenido un pequeño sobresalto en el viaje de regreso a Madrid. Bertrand Ndongo, que también ha participado en el acto del líder de Vox celebrado este viernes en la capital salmantina, ha sufrido un reventón en uno de los neumáticos del vehículo en el que viajaba por la autopista.

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El propio Ndongo ha relatado lo sucedido a través de sus redes sociales, donde ha trasladado el susto vivido durante el trayecto. “Casi no lo contamos, hemos tenido un tremendo reventón cuando íbamos por la autopista volviendo del acto de Abascal en Salamanca. Gracias a Dios todo ha quedado en un susto”, ha publicado.

Por fortuna, el incidente no habría tenido consecuencias personales, según el mensaje difundido por el comunicador, que ha querido compartir con sus seguidores lo ocurrido durante el desplazamiento.

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Yves Bertrand Ndongo Meye, conocido popularmente como Bertrand Ndongo, es un comunicador y activista político nacido en Camerún que reside en Madrid. Llegó a España en 2010 y mantiene una estrecha vinculación con Vox, partido con el que se ha convertido en una figura habitual en actos y encuentros políticos.