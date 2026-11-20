El PSOE ha situado la atención a la dependencia y el refuerzo de los servicios sociales entre sus principales propuestas electorales. El candidato socialista al Senado por Salamanca, Carlos Fernández Chanca, ha asegurado este viernes que la espera para recibir ayuda a domicilio en los municipios de la provincia es "alarmante", especialmente en el medio rural, donde muchas familias aguardan para que sus mayores puedan recibir asistencia en sus propias casas.

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Durante una rueda de prensa junto a la candidata al Congreso Miryam Tobal, Fernández Chanca ha anunciado que su formación impulsará una primera gran ley estatal de servicios sociales para establecer una cartera común de prestaciones en todas las comunidades autónomas, fijar estándares de calidad y acceso y garantizar una financiación estable.

El candidato ha puesto el foco en la importancia de la dependencia en Salamanca, donde, según los datos de 2024 que ha trasladado, cerca de 20.000 personas reciben alguna prestación de este sistema. De ellas, alrededor de 7.000 residen en la capital y otras 12.000 en el resto de la provincia.

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Chanca ha reconocido que no dispone de cifras concretas sobre las personas que actualmente esperan para acceder a la ayuda a domicilio, aunque ha asegurado que la situación es especialmente preocupante en los pueblos. Por ello, ha defendido reforzar este servicio y aumentar la financiación destinada al sistema de dependencia.

En este sentido, ha señalado que la Junta de Castilla y León ha pasado de recibir 6.000 a 9.500 millones de euros para financiar servicios públicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, lo que supone un incremento superior al 56 % respecto a la etapa de Mariano Rajoy, según los datos expuestos por el candidato.

La vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar Fernández Chanca también ha defendido que la vivienda debe convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar, junto a los ámbitos tradicionales de protección social. En esta línea, ha apostado por reforzar las políticas públicas de vivienda y el ingreso mínimo vital para las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o tienen dificultades para acceder al mercado laboral.

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El candidato ha reivindicado el papel de la socialdemocracia en el desarrollo del Estado del bienestar y ha contrapuesto el modelo socialista a las propuestas de otras formaciones políticas. "Nosotros, al contrario que otras formaciones políticas, sí nos creemos el Estado del bienestar, sí nos creemos las políticas sociales", ha afirmado.

Más apoyo a los cuidadores y atención a las personas con ELA Por su parte, Miryam Tobal ha centrado su intervención en las personas que necesitan cuidados y en quienes los prestan, especialmente en el medio rural, donde la cercanía de los servicios resulta fundamental para que las personas mayores puedan continuar viviendo en sus municipios.

La candidata ha defendido mejorar las condiciones laborales de los profesionales de ayuda a domicilio y de los servicios sociales y sanitarios, además de reforzar los apoyos a los familiares que asumen durante años el cuidado de personas dependientes.

Entre las medidas planteadas por el PSOE se encuentran la reducción de las listas de espera, la ampliación de los centros de día, el refuerzo del respiro familiar y la asistencia personal, así como una mayor protección social para los cuidadores principales. Tobal ha recordado que esta responsabilidad sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y que puede repercutir durante años en su empleo y trayectoria laboral.

La candidata también ha destacado la necesidad de acordar con las comunidades autónomas una atención pública, integral y personalizada para las personas con ELA en situación de dependencia. Esta propuesta incluiría atención domiciliaria continuada, compatibilidad de apoyos y exención de copagos.

A ello ha sumado la creación de un registro estatal de personas con electrodependencia y medidas para compensar los sobrecostes energéticos derivados del uso de equipos médicos esenciales.

Críticas a Feijóo y Abascal por sus planteamientos políticos La comparecencia también ha tenido espacio para las valoraciones sobre el debate electoral celebrado este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Carlos Fernández Chanca ha calificado de "mentiras" varias de las afirmaciones del líder del Partido Popular y ha asegurado que, según los verificadores que había consultado, hasta un 24 % de las afirmaciones de Feijóo eran erróneas.

El candidato socialista ha contrapuesto lo que ha definido como "el modelo del fango frente al modelo de gestión" y ha considerado que Sánchez mostró un perfil institucional y de presidente del Gobierno frente a un Feijóo que, a su juicio, buscó la confrontación. También ha defendido que el presidente debe adaptar su tono a cada situación, diferenciando entre los mítines y los debates electorales.

Por su parte, Miryam Tobal ha aprovechado la visita de Santiago Abascal a Salamanca, prevista para este viernes en la Plaza Mayor, para cuestionar los planteamientos de Vox en materia de derechos sociales y migración. La candidata ha señalado que el líder de la formación tiene derecho a presentar su proyecto político, pero ha defendido que los ciudadanos también deben preguntar qué propone para mejorar sus vidas.

Tobal ha criticado que Vox sitúe a los inmigrantes como responsables de los problemas del país y ha contrapuesto esa postura a un modelo político centrado en ofrecer soluciones a las necesidades de la población.

La candidata también ha defendido la continuidad de la ley de eutanasia después de que, según ha recordado, Feijóo planteara durante el debate la posibilidad de modificarla o derogarla. Tobal ha reivindicado el derecho de las personas que cumplen los requisitos legales a decidir libremente poner fin a su vida y ha diferenciado entre la existencia de ese derecho y la obligación de ejercerlo. "Una ley no obliga a que la utilicen, pero eliminar esa posibilidad sí que priva de una opción a quienes lo necesitan", ha afirmado.