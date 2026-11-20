El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, que contempla una inversión superior a los 17.000 millones de euros en España, 667 de ellos en Castilla y León (el 3,9 por ciento del total), y cuya ejecución permitirá incorporar en el conjunto del país 47 gigavatios (GW) de nuevas demandas de electricidad, la gran mayoría ligadas al proceso de transición energética y conectadas tanto a la red de transporte como a la de distribución, según informa ICAL.

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Entre las inversiones que se han aprobado, está incluida la ampliación de la subestación de Villamayor de Armuña. Se trata de una de las alegaciones que presentó la Junta al proyecto y que ha sido aceptada. De hecho, el Gobierno ha incorporado 14 nuevas subestaciones o ampliaciones de las que había solicitado el gobierno regional. La ampliación de la subestación pondrá fin a la saturación del sistema que apenas tiene capacidad y necesita energía para las nuevas infraestructuras tecnológicas y al centro logístico que se están desarrollando. Una medida que habían solicitado distintas instituciones de la provincia como el Ayuntamiento de Salamanca y que es fundamental para el desarrollo empresarial.

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Red De Transporte De Energía Hasta 2030 Ical La nueva planificación incluye la construcción de 193 parques de subestaciones y 6.707 kilómetros de nuevas líneas eléctricas. Al mismo tiempo, busca aprovechar al máximo la red actual mediante el incremento de capacidad de otros 8.164 ya existentes. En Castilla y León, la planificación prevé llegar a las nueve provincias para impulsar su desarrollo económico a través de 15 nuevos parques de subestación o ampliaciones de ya existentes, 191 nuevos kilómetros de líneas eléctricas y actuaciones para aumentar la capacidad de otros 1.533 kilómetros ya operativos.

Todo ello, junto con la incorporación de nuevas tecnologías, permitirá reforzar la seguridad de suministro, anticiparse a los retos de la electrificación, integrar más renovables y dar respuesta a nuevas demandas de electricidad.

La mayor partida inversora sobre la red nacional, con más de 4.000 millones ( el 23 por ciento del total), corresponde al refuerzo de la red para alojar los nuevos flujos derivados de la electrificación e integración de renovables. En segunda posición están los enlaces entre sistemas (3.162 millones, el 18 por ciento del total) y en tercera las actuaciones para dar apoyo a la red de distribución y conectar los nuevos consumos asociados a la electrificación y digitalización de la sociedad, que tiene un peso del 20 por ciento.

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La planificación también incorpora una partida de más de 3.300 millones en apoyo a la red de distribución y conexión de nuevos consumos. Combinando el aumento de capacidad directamente en el transporte (55 por ciento) y el aflorado en la distribución (45 por ciento), será posible cubrir un crecimiento del 50 por ciento de la demanda eléctrica con relación al nivel de 2025.

Tendrán protagonismo la industria, la producción de hidrógeno, el transporte, la electrificación de puertos y otras necesidades, como atender a tres millones de viviendas con elevada electrificación.