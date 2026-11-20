El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha visitado Salamanca para acompañar a los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante su intervención, junto al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha abordado algunas de las principales reivindicaciones de la provincia y ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado del deterioro institucional y de la situación de las infraestructuras ferroviarias.

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Uno de los asuntos destacados de su comparecencia ha sido la valoración del debate electoral celebrado este jueves. Rollán ha asegurado que, desde que sigue la política, no había visto "un debate electoral tan desigual" y ha criticado que el presidente del Gobierno apenas fuera capaz de defender los resultados de su legislatura y poner sobre la mesa aspectos positivos de su gestión.

A su juicio, Sánchez se encuentra ante dificultades para revalidar la Presidencia del Gobierno y ha defendido que los ciudadanos deben valorar si viven mejor que cuando llegó a La Moncloa. No obstante, ha apelado a la prudencia electoral en Castilla y León y ha insistido en que "no cabe la relajación" y que es necesario seguir trabajando hasta la jornada de votación.

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Rollán también ha reprochado al presidente del Ejecutivo su actuación tras el accidente ferroviario que, según sus palabras, dejó más de 60 víctimas mortales. En este sentido, ha considerado que Sánchez debería haber asumido responsabilidades por la situación ferroviaria y haber acompañado a los familiares de las víctimas.

La regeneración institucional, entre las prioridades del PP Durante su intervención, Rollán ha reivindicado la vigencia del pensamiento de la Escuela de Salamanca y ha defendido la necesidad de impulsar una regeneración institucional. El presidente del Senado ha criticado la actuación del Ejecutivo central y ha asegurado que Pedro Sánchez no puede formar parte de la solución al deterioro democrático que, en su opinión, atraviesa España.

En este sentido, ha presentado algunas de las propuestas recogidas en el programa electoral del Partido Popular, que cuenta con 249 medidas. Entre ellas, ha destacado la necesidad de reforzar los mecanismos de control de los poderes públicos, garantizar la independencia de las instituciones y asegurar que las empresas públicas estén dirigidas por profesionales solventes y autónomos.

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Asimismo, ha defendido que todos los poderes, incluida la Presidencia del Gobierno, deben contar con mecanismos de contrapeso para evitar que su autoridad sea ilimitada.

Salamanca reclama mejores conexiones ferroviarias La situación ferroviaria de Salamanca ha ocupado también una parte importante de la comparecencia. Rollán ha exigido la recuperación de las frecuencias que todavía no se han restablecido y ha reclamado la electrificación de la conexión ferroviaria hasta la frontera con Portugal.

El dirigente popular ha reprochado al Gobierno central que, después de varios años, estas demandas sigan sin resolverse y ha defendido que Salamanca necesita mejores comunicaciones para favorecer su desarrollo y sus oportunidades económicas.

En esta misma línea se ha pronunciado Carbayo, que ha puesto en valor el trabajo de los senadores populares para trasladar al Senado las necesidades de la provincia. El alcalde ha destacado especialmente las reivindicaciones relacionadas con la recuperación del Tren Ruta de la Plata, el impulso del Corredor Atlántico y la mejora de las conexiones ferroviarias.

Carbayo también ha recordado las iniciativas para conseguir beneficios fiscales y financiación para la conmemoración del quinto centenario de la Escuela de Salamanca. Según ha lamentado, la respuesta del Gobierno central ha sido negativa, pese a la importancia de esta celebración para la ciudad y su Universidad.

Por el contrario, ha destacado el respaldo conseguido para los actos del centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite y ha reconocido el trabajo de los senadores salmantinos Bienvenido de Arriba, Gonzalo Robles y Esther del Brío.

Vivienda, electricidad y desarrollo industrial Otro de los asuntos abordados ha sido el acceso a la vivienda. Rollán ha advertido de las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder a un hogar, una problemática que también afecta a Salamanca por su condición de ciudad universitaria.

El presidente del Senado ha defendido la necesidad de promover al menos un millón de viviendas en España y ha planteado incentivos fiscales para facilitar la compra de vivienda por parte de los jóvenes, mediante una reducción progresiva del IRPF durante los primeros cuatro años.

También ha reclamado agilizar los procedimientos urbanísticos para evitar que los nuevos desarrollos residenciales queden paralizados durante años. En su opinión, la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles y requiere la implicación de todas las administraciones.

Por su parte, Carbayo ha relacionado la falta de capacidad eléctrica con las dificultades para impulsar nuevas promociones residenciales y atraer proyectos empresariales a Salamanca. En este contexto, ha defendido la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo del Puerto Seco, con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, como una de las iniciativas para favorecer la actividad industrial y económica de la ciudad.