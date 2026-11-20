La Plaza Mayor de Salamanca ya tiene instalado su árbol de Navidad. La estructura acaba de ser colocada en la plaza salmantina, convirtiéndose en uno de los primeros grandes protagonistas de la decoración navideña de este año.

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La instalación del árbol supone un nuevo avance en los preparativos de la Navidad en la ciudad y vuelve a situar a la Plaza Mayor en el centro de las miradas de los salmantinos que cada año esperan la llegada de uno de los elementos más reconocibles de estas fechas.

Con su colocación, la Plaza de Salamanca comienza a prepararse para la Navidad, a la espera de que se completen los trabajos de decoración y se desarrollen las actividades previstas para las próximas fiestas.