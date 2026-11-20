Un total de 9.819 salmantinos han solicitado votar por correo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según los datos publicados por Correos, 6.603 solicitudes se han tramitado en las oficinas postales y otras 3.216 a través de internet.

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Salamanca se sitúa así como la cuarta provincia de Castilla y León con más peticiones, por detrás de León (con 14.696), Valladolid (con 12.671) y Burgos ( con 11.220). En el conjunto de la comunidad se han contabilizado 71.076 solicitudes, mientras que en España la cifra alcanza las 1.099.687.

A nivel nacional, las peticiones han aumentado un 11,47% respecto a las elecciones generales de noviembre de 2019, aunque han descendido un 58,07% en comparación con los comicios de julio de 2023.

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Cabe recordar que los electores podrán entregar su voto en cualquier oficina de Correos hasta el jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas.