La Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha acogido un acto con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, la cita ha reunido a alumnos de varios centros educativos y representantes de distintas asociaciones para dar visibilidad a los derechos de los niños y reivindicar su cumplimiento en todo el mundo.

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La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, y el director provincial de Educación, Ángel Miguel Morín, han participado en esta iniciativa, en la que los escolares han sido los protagonistas a través de la lectura de distintos derechos y de los compromisos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Durante su intervención, Rosa López ha recordado la importancia de dar visibilidad a este día y de acercar los derechos de la infancia a los más pequeños. "Vosotros sois nuestro futuro y queremos que tengáis una infancia plena y feliz", ha señalado, insistiendo en la necesidad de que estos derechos sean conocidos y respetados en todos los rincones del planeta.

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La subdelegada también ha destacado que los derechos deben evolucionar al mismo ritmo que lo hace la sociedad, especialmente ante los cambios tecnológicos y las nuevas realidades que afectan a la infancia. En este sentido, ha apuntado que las nuevas necesidades que vayan surgiendo podrán dar lugar a futuros derechos reconocidos internacionalmente.

Por su parte, Ángel Miguel Morín ha puesto el foco en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada hace 37 años, y ha recordado que entre sus principales garantías se encuentran el derecho a la educación, a la protección y a la salud.

El director provincial de Educación ha subrayado que estos derechos se convierten en obligaciones para los adultos, que son quienes deben garantizar que todos los niños puedan ejercerlos sin discriminación por razón de raza, sexo, color de piel, credo o ideología.

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Asimismo, ha reivindicado el papel de los centros educativos como espacios en los que, además de aprender materias académicas, se trabajan valores fundamentales como la convivencia, el respeto y el diálogo para resolver conflictos. Una labor en la que ha destacado la implicación conjunta de profesores y familias.

El acto ha contado con la participación de los colegios Santa Teresa, Divino Maestro y El Camino, así como del Colegio de Educación Especial La Cañada y representantes de ASPACE Salamanca, Diario Autismo Salamanca y Down Salamanca.