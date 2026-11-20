Salamanca ha reunido este viernes a alrededor de 350 niños y niñas de nueve centros educativos de la ciudad en el Teatro Unicaja para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Una jornada que ha contado con un espectáculo de la Escuela de Circo Santiago Uno y la entrega de diplomas a los participantes en el certamen de dibujo dedicado a los derechos de los menores.

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La actividad ha contado con la presencia de escolares de Educación Infantil y Educación Especial, acompañados por sus docentes. Además, cerca de 900 alumnos han participado en el concurso de dibujo, cuyos trabajos pueden visitarse en el centro municipal Julián Sánchez ‘El Charro’ hasta el próximo 30 de noviembre.

Durante el acto también se ha puesto en valor la condición de Salamanca como Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento otorgado por Unicef a los municipios que promueven los derechos de los menores y su participación en la vida pública.

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Precisamente, la participación infantil centró también el Consejo de la Infancia celebrado este jueves por la tarde, en el que los niños trasladaron sus propuestas e inquietudes a la teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades. Entre sus peticiones figuraron la instalación de nuevos juegos en los parques, la renovación de la iluminación, una mejor señalización de los pasos de peatones y el refuerzo de la línea 15 del autobús urbano.