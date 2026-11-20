Una avería en un autobús de la compañía Monbus, que cubría el trayecto directo entre la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Salamanca, ha dejado a sus pasajeros más de una hora esperando en plena AP-6 durante la tarde de este viernes.

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El incidente ha tenido lugar a la altura de Guadarrama, cuando un fuerte estruendo ha sobresaltado a los viajeros y al conductor. Una de las ruedas del autobús había reventado y, según el testimonio de los pasajeros, comenzó a salir humo del vehículo, lo que hizo temer incluso que pudiera incendiarse.

Ante lo ocurrido, uno de los viajeros reaccionó rápidamente y pidió al resto de ocupantes que abandonaran el autobús por precaución. Todos se alejaron del vehículo para evitar posibles riesgos mientras esperaban instrucciones sobre cómo continuar el viaje.

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En un primer momento, se les comunicó que acudiría otro autobús para trasladarlos hasta Salamanca o que se desplazaría personal para cambiar la rueda y permitirles reanudar el trayecto.

Sin embargo, la solución no llegaba y los minutos fueron pasando. Los pasajeros tuvieron que esperar inicialmente en el arcén. Ante el frío, el propio conductor les permitió volver a subir al autobús para resguardarse mientras seguían a la espera de asistencia.

La demora ha provocado el enfado y la incertidumbre entre los viajeros, que a las 18:00 horas todavía no habían podido continuar el trayecto. Según ha relatado una de las pasajeras, llevaban más de una hora parados en la AP-6 desde que se produjo la avería, cuando a esa hora ya deberían haber llegado a Salamanca.