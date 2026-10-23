Internos en centros penitenciarios de Castilla y León, trabajadores y voluntarios comparten dos días con los vecinos de Juzbado

La localidad salmantina de Juzbado ha participado en el proyecto ‘Entre Dos Aguas’ que ha reunido a unos 23 internos de diferentes centros penitenciarios y una veintena de trabajadores y voluntarios que han compartido dos jornadas en la Fundación Tormes EB de Almenara y el municipio. La creación de un mural colectivo, el enterramiento de una cápsula del tiempo y una comida popular para unas 100 personas, preparada por la Asociación de Mayores de Juzbado, han protagonizado las actividades comunitarias.

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Durante los días 21 y 22 de octubre, Juzbado ha sido escenario de una experiencia de convivencia con personas privadas de libertad procedentes de distintos centros penitenciarios de Castilla y León. La iniciativa se centra en una salida programada regional penitenciaria, con el objetivo de favorecer la reinserción social, el contacto con la naturaleza y el encuentro entre la población reclusa y la sociedad.

El programa se ha desarrollado principalmente en la Fundación Tormes-EB y el municipio de Juzbado, donde los participantes fueron por representantes del Ayuntamiento y vecinos del pueblo. Organizados en dos grupos, alternaron las actividades previstas en ambos espacios, compartiendo experiencias y trabajos comunitarios. Una de las actividades más significativas ha sido la creación de un mural colectivo bajo la coordinación del artista y diseñador salmantino Decoma. La propuesta permitió desarrollar una actividad creativa compartida por muchas manos y pinceles, aprovechando también la ocasión para pintar más de 15 vallas municipales. El mural, titulado «Resiliencia», forma parte ya de la conocida galería de arte al aire libre de Juzbado.

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Programa Entre Dos Aguas En Juzbado

El jueves tuvo lugar su inauguración de la obra, que constituye un testimonio permanente de esta experiencia colectiva, vinculada a los valores de solidaridad, respeto y cooperación.

Otro momento especialmente emotivo fue el enterramiento de una cápsula del tiempo junto al lugar conocido como «Palo de la Valija», destinada a conservar pensamientos y reflexiones de los participantes. Durante el acto se compartieron testimonios como «la felicidad de estos tres días, ojalá pueda ser total de aquí a unos años durante todo el año»; «mucho agradecimiento a estas segundas oportunidades de mejorar cada día aportando nuestro trabajo y esfuerzo en pueblos como Juzbado» o «en esta cápsula están incluidos mensajes de esperanza, resiliencia y oportunidad para el futuro». El mural y la cápsula del tiempo quedan así vinculados a Juzbado como dos testimonios de una misma experiencia: uno visible y abierto al espacio público y otro enterrado, a la espera de que sus mensajes puedan recuperarse con el paso de los años.

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La jornada concluyó con una comida comunitaria en cuya organización se volcó la activa Asociación de Mayores de Juzbado. Sus integrantes elaboraron una paella popular para unas 100 personas, entre participantes en Entre Dos Aguas y vecinos del municipio, que también compartieron mesa y conversación con los visitantes en un ambiente distendido y festivo. Según Joaquín Fagúndez, presidente de la Asociación de Mayores de Juzbado, la iniciativa responde a una idea tan sencilla como ofrecer una sabrosa paella a personas privadas de libertad, contribuyendo de esta manera a mejorar su día a día y a que puedan sentirse un poco más felices al menos durante un día.

Programa Entre Dos Aguas En Juzbado

Por su parte, Fernando Rubio destacó “el sabor que deja esta experiencia innovadora en Juzbado pone de relieve la importancia de contar con comunidades rurales amables, abiertas y dispuestas a recibir iniciativas que favorezcan la convivencia y la integración social.”

En este sentido, se puso en valor por parte de trabajadores de Cáritas el papel de los pequeños municipios como espacios especialmente adecuados para desarrollar experiencias comunitarias, gracias a la cercanía de las relaciones personales, la implicación vecinal y la capacidad de movilizar recursos locales alrededor de proyectos compartidos.