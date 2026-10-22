Cambio en las listas del PSOE al Senado por Salamanca que tendrán que incluir a una candidata del Frente Amplio

La lista del PSOE al Senado en Salamanca para las próximas elecciones del 29N tendrá que ser modificada para hacer un hueco a una candidata de la coalición Frente Amplio tal y como reza el acuerdo alcanzado entre las formaciones a nivel nacional. Cabe recordar que el acuerdo entre ambas formaciones implica que el PSOE mantendrá los números uno y tres de su lista original al Senado, mientras que el dos es para la coalición de partidos de izquierdas.

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En el caso de Salamanca, el candidato que encabeza la lista del PSOE es el diputado Carlos Fernández Chanca, por lo que la número dos deberá ser una mujer ya que deben ser candidaturas cremallera. El número tres será el socialista Sergio Maqueda y se quedaría fuera de la lista socialista María Alegría Alonso.

Esto supone que Frente Amplio deberá elegir una mujer para ocupar este puesto. La agrupación todavía no ha anunciado quién ocupará este puesto ya que el candidato más claro y que encabezaba la lista prevista de Izquierda Unida es un hombre, que se quedaría fuera de la propuesta a la Cámara Alta.

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“Estamos esperando las negociaciones a nivel federal”, explica Rubén Guillén, de IU en Salamanca ya que este viernes “hay una comisión colegiada para determinar los puestos y decidir”. En Salamanca esperan a la comisión que se celebra en Madrid porque incluir a una mujer supondría saltarse su propia lista de candidatos. De hecho, Guillén asegura que hay más provincias en las que esto ocurre y, por eso, han solicitado una modificación del acuerdo que dé “más capacidad para las provincias para que pudiera oscilar, que no tuviera que ser mujer u hombre, hemos pedido que se abran otras posibilidades”.

Sin embargo, ante la posibilidad de que no se pueda adaptar el acuerdo para que finalmente el candidato del Frente Amplio de Salamanca sea un hombre, “tenemos dos candidatos posibles, dos personas, pero esperaremos a que la colegiada tome una decisión en Madrid y en base a eso se gestionará la lista”, concluye.

Este viernes la lista estará decidida ya que urge tenerla cerrada cuanto antes. El lunes 26 de octubre termina el plazo para su registro y queda también informar al PSOE de quien será el candidato definitivo.