Salamanca pone el foco en el cáncer hepático con un encuentro pionero entre médicos y pacientes

Salamanca celebra este jueves, 22 de octubre, el I Foro Multidisciplinar en Cáncer Hepático, un encuentro pionero en Castilla y León que reúne a especialistas de distintas áreas sanitarias para abordar los retos de esta enfermedad desde una perspectiva conjunta.

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La jornada se ha desarrollado por la mañana en el Hospital Universitario de Salamanca, con conferencias científicas y diálogo con pacientes, y continuará por la tarde en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, donde se analizarán cuatro casos clínicos interactivos.

El foro cuenta con profesionales de Aparato Digestivo, Oncología, Cirugía, Diagnóstico por Imagen y Medicina Nuclear, entre otras especialidades, con el objetivo de compartir conocimientos y mejorar la toma de decisiones clínicas para ofrecer una atención más precisa y adaptada a cada paciente.

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Una exposición para dar voz a los pacientes El encuentro también pone el foco en las experiencias de las personas afectadas, promoviendo el diálogo y la colaboración entre pacientes y profesionales sanitarios.

Además, el hall del Hospital Universitario acoge la exposición 'Cicatrices', creada por la Federación Española del Hígado e instalada por la asociación PETHCYL, que representa a personas enfermas y trasplantadas hepáticas de Castilla y León.

La muestra permanecerá en el hospital hasta finales de octubre y acompaña a una jornada que busca reforzar la atención multidisciplinar y avanzar en la calidad asistencial de los pacientes con cáncer hepático.