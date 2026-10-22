Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en Media Distancia y Regionales sin pagar suplementos

Renfe introducirá cambios en sus servicios de Media Distancia y Regionales para facilitar los desplazamientos de los viajeros y ofrecer una mayor flexibilidad. Entre las principales novedades destaca la eliminación de los suplementos que hasta ahora debían abonar los usuarios por viajar con sus mascotas, una medida que beneficiará tanto a quienes se desplazan con animales pequeños como a quienes viajan con perros de mayor tamaño.

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A partir del próximo 12 de diciembre, la compañía ferroviaria implantará un nuevo sistema de venta sin reserva previa de asiento en diversas relaciones de estos servicios. De esta forma, los viajeros podrán acceder a los trenes sin necesidad de disponer de una plaza numerada, lo que permitirá agilizar el proceso de compra y facilitar los desplazamientos cotidianos.

Uno de los aspectos más destacados de esta modificación será la supresión del suplemento por transportar mascotas de hasta diez kilos en su correspondiente transportín. Asimismo, Renfe eliminará el recargo para los perros de hasta 40 kilos en los servicios incluidos en esta medida, una novedad especialmente relevante para las personas que viajan con animales de compañía de mayor tamaño.

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La eliminación de estos suplementos supone un cambio en las condiciones económicas para los viajeros que utilizan los trenes de Media Distancia y Regionales con sus animales. Hasta ahora, el transporte de determinadas mascotas estaba sujeto al pago de un importe adicional, que dejará de aplicarse en las relaciones ferroviarias incluidas en el nuevo modelo.

Además de los cambios relacionados con las mascotas, Renfe suprimirá también el suplemento que se aplicaba al transporte de bicicletas completas, sin necesidad de desmontarlas, en los servicios afectados.

El nuevo sistema de venta permitirá viajar en determinadas relaciones de Media Distancia y Regionales sin tener que seleccionar previamente un asiento numerado. Renfe pretende así simplificar la compra de billetes y el acceso a estos trenes, siguiendo un modelo similar al de otros servicios de proximidad.

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