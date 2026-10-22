La Junta dará a conocer en breve las listas de espera quirúrgicas del tercer trimestre

La Junta atribuye el retraso a la recopilación de información procedente de distintas fuentes. A 30 de junio, la demora media para ser operado era de 101 días y había 33.034 pacientes pendientes de intervención, según ha recogido Ical.
La Junta de Castilla y León publicará en los próximos días los datos de las listas de espera quirúrgicas correspondientes al tercer trimestre del año, según ha avanzado el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Tal y como recoge Ical el consejero ha explicado que la elaboración de las cifras está en su fase final y ha justificado el retraso en la necesidad de recopilar información procedente de distintos orígenes.
El anuncio llega después de que la procuradora socialista Virginia Jiménez preguntara en las Cortes por la demora en la publicación de los datos, que habitualmente se conocen en torno al 15 de octubre.
Las últimas cifras disponibles, correspondientes al 30 de junio, situaban en 101 días la demora media para una operación en los hospitales públicos de Castilla y León. En ese momento, había 33.034 pacientes pendientes de intervención, un 31,57 por ciento más que un año antes.