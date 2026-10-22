La exposición ‘Tejiendo Redes de Salud’ llega a la UPSA para acercar las asociaciones sociosanitarias a los universitarios

La exposición itinerante ‘Tejiendo Redes de Salud’ ha llegado a la sede central de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) con el objetivo de dar visibilidad a la labor de las entidades de salud y ayuda mutua de la ciudad y acercar sus recursos al conjunto de la ciudadanía, especialmente a la población universitaria.

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La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con el tejido asociativo local, busca poner en valor el trabajo de las asociaciones que acompañan, asesoran y prestan apoyo a pacientes y familias que conviven con enfermedades crónicas, diagnósticos complejos, adicciones o problemas de salud mental.

Tras permanecer expuesta desde el pasado mes de abril en la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud, situada en el paseo del Gran Capitán, 53, con motivo de la Semana de la Salud, la muestra se traslada ahora a la UPSA, en la calle de la Compañía, 5.

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Una herramienta educativa para los universitarios La concejala de Salud Pública, Vega Villar; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPSA, Paz Quevedo; y la directora de Voluntariado y Cultura de la universidad, María Eugenia Polo, han recorrido este jueves la exposición.

La muestra tiene un marcado carácter educativo y pretende convertirse en un recurso de interés para los estudiantes universitarios, especialmente para aquellos que cursan grados relacionados con las Ciencias de la Salud y las Ciencias Humanas y Sociales.

A través de esta iniciativa, los jóvenes podrán conocer de primera mano la red asistencial y asociativa de Salamanca, descubrir los recursos sociosanitarios disponibles y acercarse a las diferentes necesidades que existen en la ciudad.

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Además, la exposición pretende fomentar el voluntariado, contribuir al desarrollo profesional de los estudiantes y favorecer el conocimiento de la salud comunitaria, poniendo el foco en la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y las entidades sociales.

Visitas gratuitas hasta el 30 de octubre La exposición ‘Tejiendo Redes de Salud’ permanecerá en la sede central de la Universidad Pontificia de Salamanca hasta el viernes 30 de octubre.