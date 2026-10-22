Nuevos cambios en las medallas de Protección Civil de Castilla y León: tres categorías y sin límite de concesiones

La Junta de Castilla y León ha aprobado un nuevo decreto que modifica las medallas al Mérito de Protección Ciudadana, que pasan a denominarse medallas al Mérito de la Protección Civil. La nueva normativa amplía las actuaciones que pueden reconocerse y establece varios cambios en su concesión.

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La principal novedad es la incorporación de tres categorías: oro, plata y bronce, así como la eliminación del límite de medallas por convocatoria, que hasta ahora era de tres de oro y tres de plata. También desaparecen las menciones honoríficas y la concesión anual pasa a coincidir con el año natural.

Además, podrán reconocerse actuaciones realizadas fuera de Castilla y León, tanto en catástrofes ocurridas en otras comunidades, como las inundaciones de Valencia de 2024, como en misiones internacionales.

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Las distinciones están dirigidas a profesionales de los servicios esenciales de asistencia ciudadana y miembros de las Fuerzas Armadas que hayan ido más allá de sus obligaciones, así como a ciudadanos, organizaciones y voluntarios que hayan demostrado una solidaridad excepcional, asumido riesgos para ayudar a otros o destacado por su trayectoria en protección civil.