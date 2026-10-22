Música creada con orquídeas: un proyecto salmantino llevará a Estepona el primer concierto en España de este tipo

El Orquidario de Estepona acogerá este domingo, 25 de octubre, un concierto en el que las protagonistas serán las orquídeas. La iniciativa cuenta con la participación de MolinoLab, un espacio de experimentación artística situado en Sancti-Spíritus que ha desarrollado un sistema capaz de transformar la actividad eléctrica de las plantas en música e imágenes en tiempo real.

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La presentación tendrá lugar a las 10:00 horas y supondrá la puesta en marcha de una instalación que permitirá a los visitantes escuchar las composiciones generadas a partir de distintas especies de orquídeas. Según los responsables del proyecto, se trata de una propuesta pionera que combina naturaleza, arte y tecnología y que permanecerá en el orquidario.

La iniciativa forma parte de Sinfonía Biótica, un proyecto impulsado desde MolinoLab que explora las posibilidades artísticas de los llamados biodatos. Aunque las plantas no emiten sonidos como los seres humanos, sí generan actividad eléctrica que puede registrarse mediante sensores específicos. Esas variaciones se procesan posteriormente a través de un sistema informático que las convierte en una experiencia audiovisual.

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Cada orquídea estará conectada a una unidad de medición que registrará los cambios en su señal eléctrica. A partir de esos datos, el sistema modificará distintos parámetros musicales, como la altura de las notas, el timbre, el ritmo o la intensidad. Al mismo tiempo, las señales servirán para generar imágenes digitales en una pantalla central, con partículas y secuencias visuales que responderán a la actividad registrada.

De esta manera, cada ejemplar contará con su propio instrumento virtual y contribuirá a una composición conjunta que cambiará continuamente. La música no será exactamente igual en cada momento, ya que las señales pueden variar en función de la planta, las condiciones ambientales y el momento del día.

Desde MolinoLab explican que los biodatos no permiten atribuir pensamientos o intenciones a las plantas, sino que ofrecen una forma de percibir una parte de su actividad que normalmente resulta invisible. El sistema necesita, además, una calibración inicial para adaptarse a las características de cada ejemplar y a las condiciones del entorno.

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Seis orquídeas tendrán su gemela digital El proyecto incluye también la digitalización tridimensional de seis ejemplares de orquídeas. El proceso contempla el escaneado de las plantas, la preparación de los modelos y el tratamiento de sus texturas para crear reproducciones digitales conocidas como gemelas digitales.

Estos modelos podrán conservarse como un archivo de las floraciones y utilizarse posteriormente en exposiciones o materiales educativos. La intención es ampliar progresivamente la instalación con nuevas especies y más instrumentos virtuales, de forma que la experiencia pueda evolucionar con el tiempo.

La obra inicial está a cargo de Fernando Fernández, responsable de MolinoLab y de Sinfonía Biótica, cuyo trabajo se desarrolla en la intersección entre el arte, la naturaleza y la tecnología.