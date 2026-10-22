Ampliadas las ayudas para solicitar gafas y lentillas gratis para menores en 2027

El Plan Veo fue una de las iniciativas que puso en marcha el Gobierno de España de cara a facilitar la adquisición de gafas y lentillas graduadas en menores de edad. Una ayuda que servirá a muchas familias para recibir 100 euros de cara a adquirir un bien de primera necesidad.

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Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, la financiación para el próximo año será de 141,45 millones de euros, pudiendo solicitar esta ayuda hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta que se acabe el presupuesto destinado.

La propia norma mantiene los 100 euros de ayuda para menores de 17 años, contemplando la adquisición de gafas graduadas, lentes graduadas y lentillas, incluida la solución necesaria para su mantenimiento.

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Del mismo modo, cabe destacar que la precisión que hizo el Ministerio de Sanidad se superó inicialmente, con 325.661 beneficiarios a través de 7.718 establecimientos de óptica adheridos.