El Ayuntamiento de Salamanca cortará al tráfico un tramo del paseo del Progreso durante la madrugada de este jueves al viernes para llevar a cabo la renovación de una señal de tráfico suspendida en altura.

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La interrupción de la circulación comenzará a las 00:00 horas y se prolongará hasta aproximadamente las 04:00 horas, momento en el que está previsto que finalicen los trabajos. La incidencia en el tráfico será previsiblemente escasa debido al horario en el que se desarrollará la actuación.

El corte afectará a los accesos al paseo del Progreso desde tres puntos: la glorieta de la Charrería, la glorieta de Vettones y Vacceos y la calle Sánchez Freire.

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