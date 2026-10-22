Salamanca adjudica por 355.498 euros la plataforma tecnológica del proyecto TRUST para mejorar la atención a personas dependientes

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado por 355.498 euros el suministro, la instalación y la puesta en marcha de una plataforma de cálculo de alto rendimiento vinculada al proyecto europeo TRUST. La infraestructura se ubicará en el nuevo Centro Ciudad del Talento, en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes, y servirá como núcleo tecnológico para gestionar información y desarrollar servicios avanzados destinados a mejorar la atención a las personas dependientes y sus cuidadores.

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La actuación forma parte del Paquete de Trabajo 7 (WP7) del proyecto, centrado en la utilización de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para apoyar a los profesionales de los servicios sociales en la evaluación de casos de dependencia. Estas herramientas buscan facilitar las tareas administrativas y contribuir a una gestión más eficiente de los recursos públicos.

La adjudicación se enmarca en la iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras y cuenta con una cofinanciación del 80% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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Inteligencia artificial al servicio de los servicios sociales El proyecto TRUST tiene como objetivo reducir la carga administrativa y mejorar la calidad de los servicios públicos de atención social. Para ello, plantea una estrategia que integra las dimensiones social, económica y medioambiental, con especial atención a las necesidades de las personas dependientes, sus familias y quienes se encargan de sus cuidados.

La nueva plataforma permitirá disponer de la capacidad tecnológica necesaria para desarrollar soluciones digitales avanzadas en este ámbito. Entre sus líneas de trabajo destaca el uso de inteligencia artificial para asistir a los trabajadores sociales durante la valoración de los casos, con el propósito de agilizar procedimientos y mejorar la gestión de la información.

La iniciativa también persigue optimizar la asignación de recursos públicos, reducir ineficiencias y promover modelos de atención más sostenibles a largo plazo.

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El desarrollo de TRUST cuenta con la participación de cinco socios: el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Fundación Asprodes Inclusión, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa) y Khora Urban Thinkers.

Esta colaboración reúne a representantes de la Administración local, el ámbito universitario, las entidades especializadas en discapacidad y mayores y los profesionales del diseño urbano y social.

A través de esta alianza, Salamanca busca avanzar en la transformación de los servicios de atención sociocomunitaria mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de los procesos administrativos y una gestión más eficaz de los recursos destinados a las personas dependientes y sus cuidadores.