De un bar a otro hasta acabar detenido tras liarse a puñetazos con la Policía Local en Gran Vía

Un hombre fue detenido este miércoles por la noche en la zona de Gran Vía tras protagonizar varios incidentes en establecimientos hosteleros y enfrentarse presuntamente a agentes de la Policía Local que acudieron al lugar.

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Los hechos comenzaron sobre las 22:00 horas, cuando el individuo fue expulsado de un primer local. Aproximadamente una hora después, habría abandonado otro establecimiento sin abonar la consumición.

La situación se complicó cuando entró en un tercer local, situado en la zona de la plaza del Peso, donde, según testigos presenciales, el hombre intentó acceder a la caja registradora. Fue en este establecimiento donde, por segunda vez, se habría marchado sin abonar la consumición, lo que llevó a los responsables del local a avisar a la Policía.

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A partir de ese momento, la intervención policial puso fin al altercado. Cuando los agentes de la Policía Local acudieron al restaurante, el individuo comenzó a proferir insultos y, lanzó varios puñetazos contra los policías, además de ofrecer resistencia a su actuación.