Garrido Contigo reclama más vigilancia policial ante los problemas de seguridad en la Plaza Barcelona y Parque Garrido

La Asociación de Vecinos Multicultural Garrido Contigo ha solicitado a la Policía Local de Salamanca que refuerce la vigilancia en la Plaza Barcelona, el Parque Garrido y las calles aledañas a la Plaza del Ahorro ante las situaciones que, según trasladan, vienen generando preocupación entre los vecinos y vecinas del barrio.

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La entidad asegura haber recibido en los últimos meses diversas quejas y denuncias vecinales que alertan de episodios frecuentes de peleas, insultos y consumo de drogas, alcohol y otras sustancias en la vía pública. Según señalan, estos comportamientos están generando una sensación de inseguridad entre las personas que transitan por la zona y las familias que acuden a estos espacios con sus hijos.

Asimismo, la asociación indica que los residentes les han trasladado incidentes relacionados con presuntos robos en establecimientos comerciales y enfrentamientos entre personas, algunos de ellos en presencia de menores. Una situación que, según advierten, estaría llevando a parte de la ciudadanía a evitar el uso de estos espacios públicos por temor a posibles conflictos.

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Cuatro medidas para mejorar la seguridad y la convivencia Ante esta situación, Garrido Contigo ha solicitado a la Policía Local que incremente la presencia policial en la Plaza Barcelona, especialmente en los horarios en los que se concentran los incidentes denunciados por los vecinos.

La asociación también reclama que se intervenga ante las conductas que puedan constituir infracciones o delitos y que alteren la seguridad y la convivencia. Además, plantea que se estudien medidas preventivas y una mayor coordinación entre los cuerpos policiales y los servicios municipales para abordar la problemática.

Por último, la entidad vecinal pide mantener una comunicación directa con la asociación para conocer las actuaciones previstas y colaborar en la búsqueda de soluciones.

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