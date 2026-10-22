El precio de la vivienda se encarece en Salamanca a pesar de tener la segunda renta media más baja de la comunidad

Las principales capitales de Castilla y León han visto como en los últimos año se ha visto un gran encarecimiento de la vivienda. De las nueve, son tres las que destacan especialmente en este aspecto, encontrándose Salamanca entre ellas. La primera es Segovia donde el coste medio es de 170.923 euros y el incremento ha sido del 11,49 por ciento; mientras que el segundo puesto es compartido entre Valladolid y Salamanca con un precio medio de 165.000 euros y un incremento del 13 por ciento.

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Con respecto al resto de provincias, Soria se ha situado en los 142.856 euros siendo la única que ha descendido de toda la región, mientras que el resto ha anotado subidas del 6,6 por ciento de media oscilando desde los 111.000 a los 114.000 euros.

A pesar de ser Salamanca una de las ciudades más caras en las que comprar una vivienda, es la segunda con menor renta media de toda Castilla y León. El top tres lo ocupan León, Burgos y Valladolid con 17.623 euros, 17.600 euros, y 17.380 euros, respectivamente, mientras que la siguen Zamora, Soria, Palencia y Segovia, con 16.030 euros, 16.992 euros, 16.553 euros y 16.502 euros. Después, Salamanca, ocupando el octavo puesto de la comunidad con una renta media de 16.150 euros. El último lugar lo ocupa Ávila con 16.059 euros.

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La renta media en el conjunto de los hogares no deja bien parado tampoco a Salamanca, quedando el ranking según el Instituto Nacional de Estadística de la siguiente forma: Burgos (40.839 euros), Segovia (39.910), Soria (39.774), Valladolid (39.685), León (38.314 euros), Ávila (37.346 euros), Palencia (37.200 euros), Salamanca (35.126 euros) y Zamora (34.781 euros).