La página web de Salamanca que facilitará el ahorro energético en hogares y empresas

El Ayuntamiento de Salamanca, con el fin de conmemorar el Día Mundial del Ahorro de Energía que se ha celebrado el miércoles, 21 de octubre, ha puesto en marcha una página web en la que se permitirá consultar diferentes conceptos que ayuden a ahorrar energía tanto en hogares como en empresas. De este modo, se ha realizado un nuevo espacio digital y gratuito destinado a la ciudadanía,con el objetivo de ayudar a entender diferentes aspectos del día a día.

Publicidad Publicidad

Esta iniciativa forma parte de los programas de educación ambiental financiado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Asimismo, se ha hecho hincapié que esta página web complementa de manera digital al espacio físico situado en el Parque Botánico de Huerta Otea, donde se han iniciado visitas escolares para conocer el Aula de las Energías.

El aprendizaje está destinado para cualquier edad, que con 14 fichas didácticas con 12 píldoras audiovisuales, explicarán de forma sencilla y amena cómo se genera la energía, como llega a nuestros hogares y el impacto directo en el medio ambiente. Así pues, se ayuda a entender el uso que se realiza cada día, traduciéndose en futuro ahorros energéticos que tendrán impacto directo en nuestras facturas.

Publicidad Publicidad

También cuenta con un segundo apartado denominado ‘El poder de tus decisiones’, donde el usuario puede llegar a descubrir como el ahorro en diferentes estancias como el salón-cocina o el baño, se repercute directamente en el planeta y en su bolsillo. Entre los ejemplos que han expuesto se encuentra la etiqueta de un electrodoméstico, donde uno antiguo puede llegar a consumir tres veces más que uno nuevo. Aqui mismo pueden localizar los ‘vampiros eléctricos’, esos electrodomésticos que consumen energía sin que nos demos cuenta en el día a día.

Otro de los espacios es el de las instalaciones solares fotovoltaicas, entendiendo cómo se transforma la luz solar en energía y el recorrido que sigue. A través de un esquema interactivo, se explica paso a paso cómo se ahorra en el lugar. Además, con un simulador permite a la ciudadanía la producción a lo largo del día.

Otro de los apartados sería la ‘Anatomía de la factura eléctrica’, donde se analiza el recibo de la luz a través de un modelo desglosado. De este modo, se explica la discriminación horaria en periodos punta, llano y valle o la diferencia entre comercializadora y distribuidora. Así se persigue el objetivo de interpretar cada uno los datos propios.

Publicidad Publicidad