Un joven de 24 años y una mujer, identificados tras las pintadas reivindicativas aparecidas en varios puntos de Salamanca

La Policía Local de Salamanca ha identificado a dos personas por las pintadas reivindicativas realizadas durante la madrugada del pasado 11 de octubre en distintos puntos de la ciudad. Según la investigación, el presunto autor es un joven de 24 años que iba acompañado por una mujer.

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Las cámaras de tráfico de la Unidad de Movilidad Urbana (UMU) fueron clave para esclarecer los hechos. Los agentes de la Sección SIETE y de Policía Judicial de Tráfico reconstruyeron el recorrido de la pareja, que vestía de negro y llevaba el rostro cubierto. Un incidente de tráfico leve permitió confirmar la identidad del conductor, que acudió a declarar a dependencias policiales.

Pintadas en varios puntos de Salamanca Los grafitis aparecieron en el antiguo edificio de MOPU, el perímetro del Campo de Tiro, varios contenedores, las inmediaciones de la Facultad de Derecho, el cruce de Gran Capitán con Curtidores, el Acuartelamiento de General Arroquia y la Subdelegación de Defensa. También se detectaron en el paseo de Canalejas, la glorieta de Brujas y la glorieta Leonardo da Vinci, en la Vía Helmántica.

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Entre los inmuebles afectados figura una vivienda particular del paseo del Progreso, junto al Puente Romano, situada en un entorno protegido como Bien de Interés Cultural. La Policía Local ha informado a los propietarios de cómo denunciar los daños ante la Policía Nacional.

Multas de hasta 3.000 euros El Ayuntamiento ha trasladado el caso a las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente para evaluar los daños y determinar las posibles sanciones, teniendo en cuenta el impacto sobre el patrimonio cultural.

La ordenanza municipal establece multas de hasta 3.000 euros por pintadas en bienes de Interés Cultural o edificios catalogados. En inmuebles no catalogados, las sanciones pueden alcanzar los 1.500 euros. La normativa se endureció en 2014 para combatir este tipo de actos vandálicos.