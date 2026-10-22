Dos salmantinos, entre los 50 líderes emergentes con voz en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado

Los salmantinos Mario y Alberto Herráez participarán en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado como una de las voces que darán a conocer sus propuestas en el ámbito educativo. Ambos docentes y de 33 años, podrán participar en esta iniciativa Iberoamericana que conecta a la nueva generación de referentes, emprendedores, creadores y agentes de cambio de los 22 países participantes para conectar ideas e impulsar proyectos.

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El encuentro tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre, una semana antes de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, con dos sesiones participativas donde se tiene como objetivo dar respuesta a los grandes desafíos que plantea el nuevo escenario internacional.

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica y la Fundación Princesa de Girona, ambos organizadores del evento: “En pleno cambio de era global, en un mundo cada vez más volátil, polarizado, y desafiante, estamos convencidos de que nos encontramos ante una oportunidad histórica para redefinir el futuro una región que, sin duda alguna, puede emerger como nuevo espacio de referencia para el progreso y el futuro de nuestro planeta: Iberoamérica”.

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Mario Herráez ha explicado que “esperamos que nuestra visión, que es innovadora, y desde la que llevamos mucho tiempo defendiendo la implementación de cambios en el sistema educativo, a nivel global y, especialmente, en nuestro país, encuentre una oportunidad en esta plataforma para poder plantearlos e impulsarlos”.

Alberto Herráez, por su parte, ha indicado que “es hora de reformular lo que hasta ahora hemos conocido como educación”.

Tanto el martes, 27 de octubre, como el miércoles, 28 de octubre, los consultores educativos participarán en las sesiones inaugurales para debatir acerca de la visión futura que se puede impulsar conjuntamente en esta materia.