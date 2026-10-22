La Junta subvencionará durante un año las cuotas de la Seguridad Social para fomentar el empleo de mujeres jóvenes

La Junta de Castilla y León ha convocado subvenciones para fomentar la contratación y el emprendimiento de mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años en sectores laborales con infrarrepresentación femenina, según ha recogido Ical.

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Las ayudas cubrirán la aportación empresarial a las cuotas de la Seguridad Social durante un año, tanto para la contratación por cuenta ajena como para el inicio de una actividad por cuenta propia.

Podrán beneficiarse las empresas y personas empleadoras de hasta 500 trabajadores con actividad y centro de trabajo en Castilla y León, así como las jóvenes que se den de alta como autónomas.

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La convocatoria busca reducir la desigualdad en sectores donde las mujeres representan menos del 40 por ciento de la plantilla y favorecer su acceso al empleo estable.