Las castañas llenan las calles de Salamanca

Las castañas vuelven a convertirse en las protagonistas durante la época otoñal en Salamanca. Los diferentes puestos repartidos por toda la geografía de la capital del Tormes hacen las delicias de las familias que se acercan hasta las pequeñas casetas para adquirir unos buenos calbotes.

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Desde hace ya doce días, los puestos trabajan con la lumbre y con las castañas calentando el lugar y haciendo disfrutar del delicioso sabor de un alimento que ya es tradición por las calles salmantinas.

Puesto de castañas de la <a href= Puerta de Zamora">

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