La voz de Anthony Hopkins, Gene Hackman o John Goodman que nació en Salamanca: Camilo García será Huésped Distinguido

Hay voces que ya no sabemos separar de los personajes a los que dieron vida. Basta con que una película cambie de doblaje o con que un actor mítico suene de repente distinto para que algo nos chirríe. Porque, aunque sepamos que detrás de la pantalla hay otra persona, durante años hemos escuchado una misma voz y hemos acabado haciéndola nuestra.
Cerrar los ojos e imaginar a Morgan Freeman interpretando, por ejemplo, a Nelson Mandela nos lleva directamente a escucharle con su voz en castellano. Lo mismo ocurre cuando reconocemos a Peter Griffin en otra serie, descubrimos que un personaje tiene la voz de Leonardo DiCaprio o identificamos a Lisa Simpson antes incluso de reparar en su rostro. Las voces saltan de una película a otra, de un personaje a otro, y nos resultan familiares incluso cuando cambian las caras. Esa es la magia del doblaje: conseguir que una voz deje de pertenecer a quien la pronuncia y pase a formar parte de quien la escucha.
Y es que bastan solo tres segundos, un susurro gélido frente a un cristal de metacrilato, para evocar uno de los mayores hitos de esta profesión en nuestro país:
«Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti».