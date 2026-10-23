La voz de Anthony Hopkins, Gene Hackman o John Goodman que nació en Salamanca: Camilo García será Huésped Distinguido

Las otras grandes voces salmantinas del doblaje

Camilo García no es el único salmantino que ha dejado huella en el mundo del doblaje. La provincia también vio nacer a Carlos Revilla, una de las voces más reconocibles de la televisión en España gracias a Homer Simpson, al que dobló desde la llegada de la serie a nuestro país, en 1991, hasta su fallecimiento en el año 2000. Nacido en Salamanca en 1933, Revilla también puso voz a grandes estrellas del cine como Cary Grant, James Stewart, Michael Caine o Humphrey Bogart, además de dirigir las primeras temporadas de la versión española de 'Los Simpson'. Su interpretación del patriarca de Springfield, con expresiones tan populares como el mítico «¡Mosquis!», marcó a varias generaciones de espectadores y convirtió su voz en parte de la historia de la televisión.