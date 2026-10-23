Enfermedades respiratorias, ¿cuántos casos tiene que haber en Salamanca para que sea una epidemia?

Las infecciones respiratorias agudas son uno de los principales problemas sanitarios que nos encontramos con la llegada del otoño y del invierno. Por este motivo, la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Sanidad, estudia minuciosamente todas las variantes posibles para considerar cuando el problema podría llegar a ser ciertamente grave.

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Entre los principales objetivos que se buscan con los sistemas de vigilancia están los de determinar cuándo comienzan y finalizan la epidemia estacional de los virus respiratorios. Además, también se mide la intensidad en cada momento de cara a saber qué medidas tomar y así conocer los valores esperados de circulación de los patógenos.

Para ello, no solamente se miden los datos correspondientes al año actual, sino que también se utilizan otra series históricas anteriores al cOVID-19 y en todo el conjunto de las infecciones respiratorias agudas. Los datos que se obtienen son los utilizados para medir la transmisibilidad, que sumado a datos de virología, gravedad o impacto en el sistema sanitario hace que se tome una u otra decisión.

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El método utilizado es el MEM, Moving Epidemic Method (Método de Epidemias Móviles), donde se analizan diez temporadas de las infecciones respiratorias, más en concreto desde las 2013/2014 en el caso de las IRA (sin contar Covid), y la series de 2022 a 2026 en el caso del coronavirus, excluyendo la época de la pandemia para no distorsionar las estadísticas.

Los umbrales epidémicos son distintos en función de la enfermedad, aunque todos tienen un denominador común, el cálculo que se realiza con respecto a los 100.000 habitantes. De este modo, se llega a medir si el umbral es epidémico (bajo), medio, alto o muy alto.

Infecciones respiratorias aguas (en total) En cuanto a las infecciones respiratorias en general, contabilizando todas ellas menos el coronavirus, se miden las diez temporadas anteriores, comenzando las mismas durante la semana 38 y finalizando 32 semanas después. Es decir, desde la semana del 14 al 20 de septiembre, y hasta la del 26 de abril al 2 de mayo, se observa que es cuando mayores valores de este tipo de enfermedades se dan en la región.

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Los valores van desde los 499,66 contagiados por cada 100.000 habitantes, hasta los 1.602,11 por cada 100.000 habitantes. Con respecto al umbral epidémico, es decir, cuando una enfermedad ha dejado de comportarse con normalidad o como forma habitual, la cifra está en los 499,66 por cada 100.000 habitantes; el umbral de intensidad medio está en los 1.007,35 por cada 100.000 habitantes; el umbral de intensidad alto es de 1.389,77 por cada 100.000 habitantes; y finalmente el umbral de intensidad muy alto que está en los 1.602,11 por cada 100.000 habitantes.

Gráfico De Las Infecciones Respiratorias Agudas. Red Centinela De Castilla Y León

Gripe Los umbrales para la gripe cambia totalmente con la anterior, donde además los valores de referencia cambian por completo. En este caso, se considera umbral epidémico en los 50,98 casos por cada 100.000 habitantes; el umbral de intensidad medio en los 227,74 contagios por cada 100.000 habitantes; el umbral de intensidad alto en los 348,54 casos por cada 100.000 habitantes; y finalmente el umbral de intensidad muy alto en los 420,66 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la semana donde comienza el umbral epidémico, se ha observado que se trata de la número 51, lo que se traduciría en este 2026 en la del 14 al 20 de diciembre. Además, la duración de la gripe sería del 22 al 28 de febrero de 2027, es decir, de unas nueve semanas según lo observado durante los diez años anteriores.

Gráfico De La Gripe. Red Centinela De Castilla Y León

Covid-19 En el coronavirus también da un vuelco. Y es que al igual que en las anteriores enfermedades lo que se mide son los diez años anteriores, en el caso del Covid-19 se tratan únicamente las cuatro temporadas anteriores. Coincidiendo con las demás, también se observa un rango epidémico casi al finalizar el año con una duración de unas 14 semanas.

En cuanto a los diferentes umbrales, se considera el epidémico cuando son 32,08 casos por cada 100.000 habitantes; nivel de intensidad medios de 93,97 contagiados por cada 100.000 habitantes; nivel de intensidad alto en los 181,85 contagios por cada 100.000 habitantes; y finalmente el umbral de intensidad muy alto cuando se sitúa a partir de los 243,48 contagios por cada 100.000 habitantes.

Gráfico Del Covid. Red Centinela De Castilla Y León

Procedimiento de registro de las infecciones respiratorias agudas y cuándo se solicita un análisis microbiológico Lo primero de todo, cabe destacar cuándo se considera una patología una enfermedad respiratoria aguda. Para ello, el criterio utilizado, según indican desde la Red Centinela de Castilla y León es cuando en los últimos diez días se han producido tos, dolor de garganta, disnea u otros tipos de síntomas nasales. Además, a esto se suma que el juicio clínico tiene que ser un proceso infeccioso.

Del mismo modo, los síntomas podrían presentarse con o sin fiebre, además de enfatizar en la idea de que la primera consulta se realizó en los siete primeros días desde que se iniciaron los síntomas de la enfermedad.

En el caso de que sea un síndrome gripal, el comienzo de los síntomas se tiene que dar en los últimos diez días, siendo estos fiebre o febrícula, malestar general, cefalea o mialgia. Entre los síntomas respiratorios que se tienen que dar, al menos uno de ellos tiene que ser tos, dolor de garganta o disnea.