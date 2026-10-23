Un falso concurso de baile, la nueva estafa de WhatsApp para robar cuentas y pedir dinero

La Policía Nacional ha alertado de una nueva estafa a través de WhatsApp que utiliza un supuesto concurso de baile para acceder a cuentas personales y suplantar la identidad de las víctimas para pedir dinero a sus contactos.

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Según ha recogido Europa Press, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha advertido de este fraude, que comienza con un mensaje de una persona conocida en el que se solicita votar por un familiar o amigo a través de un enlace.

Al acceder, la página pide el número de teléfono y facilita unas instrucciones para introducir un código en WhatsApp. De esta forma, los estafadores consiguen vincular un dispositivo externo a la cuenta y enviar mensajes en nombre de la víctima sin que esta deje de utilizar la aplicación en su móvil.

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Cómo evitar la estafa El INCIBE recomienda no abrir el enlace ni facilitar datos personales y comprobar la petición mediante una llamada a la persona que supuestamente ha enviado el mensaje.

Si ya se ha accedido al enlace, aconseja no continuar con las instrucciones y revisar los dispositivos vinculados a WhatsApp para detectar posibles accesos desconocidos.

Además, recuerda la importancia de mantener actualizada la aplicación y avisar a los contactos si se sospecha que la cuenta ha sido comprometida.