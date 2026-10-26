Las poetas María Negroni y María Ángeles Pérez López protagonizarán el Libro Abierto de Juzbado

Juzbado Libro Abierto, una de las citas culturales más importantes de la provincia y más consolidada, tendrá este año como protagonistas a las poetas María Negroni y María Ángeles Pérez López. La cita tendrá lugar el próximo 4 de noviembre a partir de las 17.30 horas e incluirá el tradicional paseo con descubrimiento de placas y un recital.

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Ambas autoras cuentan con una amplia trayectoria literaria y numerosos reconocimientos. María Negroni, poeta, narradora y ensayista argentina, ha recibido, entre otros galardones, el Premio Konex de Platino de Poesía (2014) y el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro (2023). Por su parte, María Ángeles Pérez López, poeta y profesora de la Universidad de Salamanca, ha sido distinguida con el Premio de la Crítica de poesía castellana (2022) y el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro (2022), además del Premio Nacional de Poesía Meléndez Valdés (2024).

La jornada comenzará a las 17:30 h con un paseo poético por las calles del municipio, compartiendo lecturas al aire libre con vecinos y visitantes. A las 18:30 h, el encuentro continuará con un recital en el salón de actos de Juzbado.

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El Libro Abierto de Juzbado inició su trayectoria en mayo de 2008 con el poeta Antonio Colinas. Desde entonces, ha reunido a algunas de las voces más reconocidas de la poesía española e hispanoamericana, como Antonio Gamoneda, Francisco Brines, Raúl Zurita o Ida Vitale por citar solo algunos de lo veintena de poetas que jalonan con poemas las calles y plazas de Juzbado. A lo largo de estos 18 años, el proyecto ha convertido las calles, plazas y espacios naturales de Juzbado en un singular itinerario literario, con cerca de medio centenar de poemas grabados en placas de bronce que dialogan en un ecosistema poético y rural

Durante el encuentro habrá una feria del libro con ejemplares para firma y se facilitará transporte gratuito de ida y vuelta desde Salamanca, previa reserva en bibliotecajuzbado@gmail.com, hasta el 3 de noviembre a las 14:00 h. El autobús saldrá a las 16:30 h desde la calle Fonseca (Colegio Arzobispo Fonseca, Salamanca) y regresará a las 20:00 h.