El Ayuntamiento de Ledesma hace saber a través de las redes sociales de que hay un fraude telefónico que está suplantando su identidad.

En el mensaje difundido relatan que durante la mañana del lunes 23 de noviembre, varias empresas del municipio recibieron llamadas de una persona que se identificaba como representante del Ayuntamiento de Ledesma.

Desde el Consistorio alertan de que esas llamadas no tienen ninguna vinculación con el cabildo. También insisten en ponerse en contacto con ellos ante cualquier otra llamada de este tipo y ruegan que nadie facilite información o de permiso para la realización de una gestión a través del teléfono.