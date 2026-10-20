De Salamanca al Vaticano para ser miembro de la Comisión Teológica Internacional

Un salmantino formará parte de la Comisión Teológica Internacional, organismo encargado de asesorar de manera directa al Vaticano en el estudio de las cuestiones doctrinales de la Iglesia. El sacerdote perteneciente a la Diócesis de Salamanca, Angel Cordovilla Pérez, y decano de las facultades de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas-Madrid, ha sido nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional por el mismo Papa León XIV.

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Este organismo se creó por el Papa Pablo VI en 1969 para ayudar a la Santa Sede en las cuestiones de mayor relevancia para la Iglesia durante un periodo de cinco años.

Como destaca Vatican News, el número de miembros ha aumentado desde el anterior mandato de 28 a 30 personas, siendo una de las nuevas personas el salmantino que realizó sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca y se doctoró en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

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Su vocación sacerdotal nació en la parroquia de San Julián recibiendo la ordenación sacerdotal el 11 de julio de 1999 de manos del entonces obispo de Salamanca, Braulio Rodríguez Plaza.

Asimismo, ha sido autor de varios libros y artículos, además de pertenecer a consejos editoriales y comités científicos de revistas como Gregorianum, Salesianum, Scriptorium Victoriense o la Revista Española de Teología.

Con los nuevos nombramientos y confirmaciones que ha realizado el Papa León XIV, la distribución por continentes queda de la siguiente manera: 13 representantes de Europa, 4 de Asia, 4 de África, 3 de Norteamérica, 5 de Sudamérica y 1 de Australia.