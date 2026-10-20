El Ayuntamiento de Salamanca convoca 14 puestos de jefatura y coordinación en distintas áreas municipales

El Ayuntamiento de Salamanca ha convocado un concurso específico de méritos para cubrir distintos puestos de trabajo vacantes dentro de su estructura municipal. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este martes, 20 de octubre, contempla 13 puestos de trabajo, uno de ellos con dos dotaciones, en diferentes áreas y servicios del Consistorio.

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El proceso tiene como objetivo cubrir de forma definitiva puestos que actualmente se encuentran ocupados de manera provisional y adaptar la organización municipal a la relación de puestos de trabajo aprobada por el Ayuntamiento.

Entre los puestos incluidos figuran las jefaturas de sección de Intervención, Gestión Presupuestaria y Gestión de Personal, además de la Inspección de Servicios y la Jefatura de Sección de Aplicaciones Corporativas y Transformación Digital.

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La convocatoria también recoge puestos vinculados al mantenimiento municipal y al área de Medio Ambiente, con una jefatura de sección de Aguas y un puesto de encargado general del servicio de mantenimiento.

En el ámbito social, el Ayuntamiento oferta dos dotaciones para la Coordinación de Zonas de Servicios Sociales Básicos, además de las jefaturas de sección de Empleo y de Infancia y Familia.

La relación se completa con la Dirección de la Escuela Municipal de Música y Danza, la Jefatura de Estudios de la Escuela Municipal de Música y un puesto de coordinador responsable económico-financiero del Patronato Municipal de la Vivienda.

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Un concurso dirigido a funcionarios de carrera Cane señalar que el procedimiento convocado está dirigido al personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Salamanca que pertenezca a las escalas y subgrupos correspondientes y cumpla los requisitos establecidos en las bases.