A las 12:56 horas de este jueves 5 de noviembre, la calle Don Quijote de Salamanca ha presenciado, a la altura del número 48, un atropello a una mujer de unos 60 años.

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Un atropello deja una mujer de 60 años herida en Salamanca - Andrea Mateos

La mujer, que ha resultado herida y se encuentra consciente, ha sufrido un atropello mientras cruzaba por un paso de peatones.

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Un atropello deja una mujer de 60 años herida en Salamanca - Andrea Mateos