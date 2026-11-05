Un atropello deja una mujer de 60 años herida en Salamanca

A las 12:56 horas de este jueves 5 de noviembre, la calle Don Quijote de Salamanca ha presenciado, a la altura del número 48, un atropello a una mujer de unos 60 años.
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La mujer, que ha resultado herida y se encuentra consciente, ha sufrido un atropello mientras cruzaba por un paso de peatones.
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Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Policía Local de Salamanca y el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Además, se ha informado también alCuerpo Nacional de Policía.