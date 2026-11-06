Los socialistas piden al Ayuntamiento que expliquen por qué se han talado árboles adultos en la ribera del Tormes

El PSOE de Salamanca pide al Ayuntamiento que explique por qué se han talado árboles adultos en la ribera del Tormes.

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A través de un escrito, los socialistas aseguran que "el equipo de Gobierno les ha comunicado en

comisión que no dispone de los informes que justifiquen el estado de los ejemplares talados" y reclaman por ello toda la documentación sobre estas actuaciones que dicen "han generado preocupación ciudadana".

Desde el PSOE también indican que la semana pasada solicitaron en la Comisión de Medio Ambiente que se facilitaran los informes técnicos relativos al estado de los árboles talados y que justificaran la necesidad de su retirada. Sin embargo, insisten en que el Ayuntamiento comunicó al Grupo Socialista que "no dispone de dichos informes".

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En el escrito apuntan que "esta falta de documentación resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) autorizó al Ayuntamiento a realizar actuaciones de retirada selectiva de aquellos árboles que se encontraran en mal estado o presentaran un riesgo evidente de caída".

La portavoz socialista, María Sánchez, cuestiona también la política medioambiental del equipo de Gobierno: “Presumen de plantar nuevos árboles mientras permiten que muchos de los que ya existen se sequen por falta de cuidado y mantenimiento. Salamanca necesita una verdadera política de conservación del arbolado, con seguimiento, riego y mantenimiento adecuados. No basta con plantar para hacerse la foto. Si las talas responden a criterios de seguridad y conservación, el Ayuntamiento debería poder acreditarlo con la correspondiente documentación técnica".