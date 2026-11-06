Salamanca se prepara para investir doctor 'honoris causa' a António Guterres

Desde primera hora de la mañana de este viernes 6 de noviembre, Salamanca comienza a desprender aires de solemnidad provocados por un claro motivo: la investidura como nuevo doctor 'honoris causa' de António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

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Cuando el reloj marque las 12:00 horas de este viernes, el Paraninfo de las Escuelas Mayores se convertirá en el escenario de un protocolario y grandioso acto que se desarrollará conforme al antiguo ceremonial en latín y se enmarca dentro de los actos conmemorativos del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

De esta manera, la Universidad de Salamanca otorgará su máxima distinción académica a António Guterres, nacido en Lisboa en 1949 y noveno secretario General de las Naciones Unidas, cargo que sostiene desde el 1 de enero de 2017.

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En cuanto al desarrollo de la sesión solemne, esta estará presidida por Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca. Junto a él, e integrados en el abanico de miembros de la comunidad universitaria, se encontrarán Artur Manuel Soares da Silva, rector de la Universidad de Aveiro; y Santiago García Jalón de la Lama, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.

En representación de la Universidad de Salamanca, el evento también contará con la participación de la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, María Rosario Arévalo; y la vicerrectora de Estudio de Grado y Calidad, Bertha Gutiérrez. Tampoco se perderá el acto José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación, quien pronunciará la 'laudatio', además del discurso de aceptación de António Guterres.

Salamanca acoge a un sinfín de personalidades Varias son las demás personalidades que han acudido este viernes a la capital del Tormes para asistir a tan solemne y reconocido acto. Entre los invitados se encuentra António José Seguro, presidente de la República Portuguesa. De esta manera, estará presente en un reconocimiento que tendrá como protagonista a uno de los portugueses con mayor trayectoria en la escena internacional, António Guterres.

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Ta,bién está confirmada la presencia de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, que ya protagonizó este pasado jueves la firma, en colaboración con la USAL, de la Declaración de la Infancia y la IA en pro de los derechos de las niñas y los niños.

Por otro lado, acudirán Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones; Francisco García Pascual, secretario General de Universidades; Nicanor Sen Vélez, delegado del Gobierno de Castilla y León; Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León; y Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, entre otras autoridades.