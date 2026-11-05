Paula Prieto, alumni y profesora ayudante de la UPSA, galardonada por su tesis doctoral

Paula Prieto Fernández, alumni de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesora ayudante de la Facultad de Psicología, ha sido galardonada con el segundo premio de la XIX edición de los Premios Lafourcade, Premio Nacional de Tesis Lafourcade-Ponce.

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Este reconocimiento ha sido entregado gracias a su tesis, 'Rendimientos neuropsicológicos del Test del Reloj Versión Cacho en población adulta', dirigida por el catedrático de la Facultad de Piscología de la UPSA Antonio Sánchez Cabaco, y la profesora de la USAL Rosalía García García.

Este trabajo, dotado con un premio de 4.000 euros, analiza los instrumentos utilizados para detectar tempranamente el deterioro cognitivo, así como a la relevancia de los resultados obtenidos en este ámbito. Entre estos métodos, se encuentra el Test del Reloj Versión.

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Así, Paula Prieto Fernández ha subrayado que este premio supone un “auténtico orgullo y la culminación de su tesis”. La galardonada ha explicado que con este premio ha cerrado una etapa y comienza una nueva: “Ahora, ya estoy iniciando proyectos de investigación, indagando sobre temáticas interesantes, que permiten adentrarme en el mundo de la docencia, al que quiero dedicarme”.

Cabe destacar que estos galardones, los Premios Lafourcade, convocados por la Fundación Lafourcade Ponce para la Investigación sobre la Convergencia Psicológica y su Desarrollo Humano en General, reconocen trabajos de investigación que contribuyen al avance del conocimiento en el ámbito de la Psicología.